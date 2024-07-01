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Mersin'de bir kişinin "taktak" ismi verilen motoru çalındı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesine bir kişinin evinin önüne park ettiği ve "taktak" ismi verilen motoru çalındı. Çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Çınar Efe isimli şahıs, Apsut Sokaktaki evinin önüne "taktak" motorunu 2 gün önce evinin önüne park etti. İşe gitmek için motorunu park ettiği yerden almaya geldiğinde yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaparak arama çalışmalarına başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.