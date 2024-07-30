Mersin\'de Bisiklet Yolu Ağı 150 Kilometreye Ulaştı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşıma alternatif olan bisiklet kullanımını artırmak amacıyla başlattığı çalışmada 150 kilometrelik bisiklet yolu ağına ulaştı. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımını destekleyen Büyükşehir Belediyesi, 2029'un sonuna kadar 277 kilometrelik bisiklet yolu ağına ulaşmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yeni açtığı ya da revizesini yaptığı yollarla bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Yeni açılacak tüm yollar, bisiklet yollarının imara işlenmesinin ardından projelendiriliyor. Bisiklet kullananların önünü açan ve kentte bisikletli ulaşımı zamanla bir kültür haline getiren Büyükşehir Belediyesi, çevreye yararlarının yanında vatandaşları da sağlıklı yaşama yönlendiriyor. Bisiklet yol ağını 150 kilometreye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 2029'un sonuna kadar 277 kilometreyi tamamlamayı hedefliyor.

"2029 sonuna kadar, kalan 127 kilometrelik yolu tamamlayacağız"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Başkan Vahap Seçer'in vizyonuyla bisiklet yollarının yapımına başladıklarını ve 2021 yılında Bisiklet Master Ana Planı hazırladıklarını ifade etti. Plan sonucunda il genelinde 277 kilometrelik alanda bisiklet yollarının uygunluğu tespit edildiğini dile getiren Topçuoğlu, "Süratle yapımına başlandı. Şu anda il merkezinde 150 kilometrelik UKOME kararı bulunan bisiklet yolumuz mevcut. Yeni açılacak tüm yollar, bisiklet yollarının imara işlenmesinin ardından projelendiriliyor" dedi.

Tarsus'ta da 17,5 kilometre paylaşımlı bisiklet yolunu tamamladıklarını belirten Topçuoğlu, "2029 yılının sonuna kadar, kalan 127 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayacağız. Böylelikle vatandaşlarımız il genelinde toplam 277 kilometrelik bisiklet yoluna kavuşacak. Merkezde bulunan 3. ve 4. Çevre Yolu'nda imara işlenmiş 20 kilometrelik bisiklet yolumuz var. Buradaki bisiklet yollarımız, genel olarak ulaşım amaçlı kullanılıyor" diye konuştu.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bisiklet yollarının da çok kullanıldığını sözlerine ekleyen Topçuoğlu, "Adnan Menderes'te gidiş geliş 50 kilometrelik bir bisiklet yolumuz mevcut. Burası hem ulaşım amaçlı, hem de spor amaçlı kullanılan ve vatandaşlarımız tarafından da çok tercih edilen bölge oldu" dedi. - MERSİN