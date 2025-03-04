Mersin'de Çevre Protestosu - Son Dakika
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Mersin'de Çevre Protestosu

Mersin Çevre Platformu, Tisan Koyu'ndaki villa inşaatlarına karşı protesto düzenledi.

04.03.2025 16:01
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(MERSİN) - Mersin Çevre Platformu üyeleri, Silifke ilçesine bağlı Tisan Koyu'nda binden fazla yeni villa inşa eden şirketi ve alanı inşaata açan kurumları protesto etti.

Silifke'ye bağlı Tisan Koyu'nda, konut ve otel yapımı için ruhsat alan şirket, villa inşaatlarını sürdürüyor. Mersin Çevre Platformu üyeleri, Tisan Koyu'na giderek, buradaki yapılaşmaya dikkat çekti ve "Çevre katliamını durdurun" çağrısı yaptı.

Platform adına açıklama yapan Avukat Semra Kabasakal, "Silifke ilçesine bağlı Tisan koyu önemli doğa alanı içerisinde yer almakla birlikte bölgede yaşayan Akdeniz foklarının korunması için uluslararası Bern Sözleşmesi imzalanmıştır. Bölge, ekolojik olarak korunması gereken bir bölgedir" dedi.

"İzinsiz ve yasal olmayan deniz dolgusu yapılmaktadır"

Tisan Yarımadası'nda, Hacı İshaklı Mahallesi, Köselerli Mevkiinde 139 adet bloktan oluşan bin 79 adet konut ve 124 odalı bir adet otel kurulması için "ÇED gerekli değildir" raporu alındığını ifade eden Kabasakal, şunları kaydetti:

"Tisan Yarımadası'nda mevcut yapı stoklarına ilaveten 139 adet blok ve bir otel inşaatının yapımına başlanılması telafisi mümkün olmayan ekolojik felakete neden olmuştur. Yapımına başlanan inşaatların moloz malzemesi kontrolsüz bir şekilde denize dökülmüştür. İnşaat firması yasa ve yönetmeliği hiçe sayarak sahada izinsiz beton santrali çalıştırmaktadır. Akdeniz foklarının yaşam alanlarını koruyan önlemler görmezden gelinerek kontrolsüz ve zamana uymadan sahada patlatmalar yaparak, Akdeniz foklarına zarar verilmiştir. Ayrıca izinsiz ve yasal olmayan deniz dolgusu yapılmaktadır. Bölgedeki ormanlık alanı talan edilmiştir. Mersin'de birçok kurum, inşaat şirketinin yapmış olduğu çevre katliamlarını kamuoyu ile paylaşmış ama maalesef konuyla ilgili yetkililer hiçbir önlem almayarak suç ortağı olmuştur."

"Yaşam hakkı ranttan üstündür"

Kabasakal, "Buradan bir kez daha yetkililerden, yasalarla, yönetmeliklerle ve uluslararası sözleşmelerle korunan Tisan Yarımadası'nda hukuksuz ve bilime aykırı yapılan inşaatların ve deniz dolgusunun derhal durdurularak, koruma ilkelerinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Kamunun ve çevrenin hakkını korumak için bizler yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Mücadelemiz bundan sonrada devam edecektir. Yaşam hakkının korunması için Silifke ve Mersin halkını mücadele etmeye davet ediyoruz. Yaşam hakkı ranttan üstündür" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Çevre Protestosu - Son Dakika

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