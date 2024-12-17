Mersin'de Çiftçilere Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Çiftçilere Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi

Mersin\'de Çiftçilere Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik organik tarım eğitimi düzenleyerek üreticileri bilinçlendiriyor. Eğitimin amacı, çevresel kirliliği azaltarak kentte organik tarımın yaygınlaştırılması.

17.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla çiftçilere yönelik 'organik tarım eğitimi' düzenledi. Organik tarımın kentte yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Silifke'de üreticilerle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirlilik oluşturan ve ekolojik dengeyi tehdit eden kimyasal tarım ilaçlarına karşı organik tarımı desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiyi bilinçlendirmek amacıyla Gündüzler Mahallesi'nde çiftçilere yönelik "organik tarım eğitimi' düzenleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerle eğitimde bilmedikleri her konuyu konuştu.

"Hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat yüksek mühendisi Aysun Seçkin, "Her projemizde ilk hedefimiz insanlar ve canlılar. Bu noktada organik tarımın ana hedefine odaklanarak böyle bir proje geliştirdik. Bu sene 4.'sünü yapıyoruz" dedi. Gündüzler Mahallesi'nde organik tarım üretiminin yoğun olduğuna dikkat çeken Seçkin, bazı üreticilerin de organik tarım sertifikalarını aldığını belirtti. Organik tarım sertifikasının aşamalı olarak alındığını anlatan Seçkin, "Organik tarıma geçiş aşamaları var. Bu noktada biz destek veriyoruz. Tüm aşamalarda analizler yapılıyor. Üreticilerimize sürekli bilgilendirme toplantıları yapıyor, hep birlikte organiğe doğru yürüyoruz" diye konuştu.

"Biz daha yüzde 2 düzeyindeyiz"

Çiftçilere organik tarım eğitimi veren ziraat yüksek mühendisi Vahap Eryılmaz da organik tarımın, Türkiye genelinde çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Avrupa'nın yüzde 35 oranında organik tarım yaptığını ifade eden Eryılmaz, "Biz daha yüzde 2 düzeyindeyiz" dedi. Türkiye'de organik tarımın gelişmesi için yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Eryılmaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu eğitimler çok önemli. Mersin'de bu projenin 4. yılındayız. Daha kapsamlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Çiftçilik artık gelişmeye başladı"

Gündüzler Mahallesi Muhtarı Mahmut Yel ise organik tarımda ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Gündüzler'in üzümünü dünyaya duyurmaya çalışıyoruz" dedi. Önceki yıllarda kurutmalık üzüm ürettiklerini ancak girdi maliyetlerine karşısında istedikleri geliri elde edemediklerini vurgulayan Yel, "Eskiden yollarımız da kötüydü. Yollarımız yapıldığı için artık daha rahatız. Büyükşehir Belediyesi bize her türlü kolaylığı tanıdı. Çiftçilik artık gelişmeye başladı" diye konuştu.

Üreticiler, organik tarım eğitimleri sayesinde bilinçleniyor

Eğitimin verimli geçtiğini belirten üreticilerden Nazife Nasuhoglu, "Ömrüm üretimle geçti. Köyümüzün ürünleri, zaten organik olmasıyla meşhur. Bu ürünleri Türkiye'de tanıtmamız önem taşıyor" dedi.

Emekli olduktan sonra organik zeytin üreticiliğine başlayan Muhsin Sözer de "Eğer bilinçli olarak organik tarım yaparsak, ülkemizde önemli bir marka olacağımıza inanıyorum. Yaklaşık 7 yıldır organik tarım yapıyorum ve kaliteli, yüksek verim elde ediyorum. Bir de bunu bilinçli halde yaparsak, üretimimizde hiçbir zaman memnuniyetsizlik olmayacak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Çiftçilere Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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