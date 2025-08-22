Mersin'de Çocuklar İçin Bilim ve Doğa Atölyeleri Yaz Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika
Mersin'de Çocuklar İçin Bilim ve Doğa Atölyeleri Yaz Boyunca Devam Ediyor

Mersin\'de Çocuklar İçin Bilim ve Doğa Atölyeleri Yaz Boyunca Devam Ediyor
22.08.2025 11:25  Güncelleme: 11:26
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatilinde çocukların bilime ve doğaya olan ilgisini artırmak amacıyla çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. 'Minik Kaşifler', 'Robotik Kodlama' ve 'Yaz Okulu' adları altında gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara iklim, çevre, fen bilimleri ve astronomi konularında uygulamalı eğitim fırsatı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yaz tatili boyunca çocukların bilime ve doğaya ilgi duymasını sağlayan atölye çalışmalarına devam ediyor. Temmuz ayında başlayan yaz okulu etkinliklerinin, Ağustos ayında da yoğun katılımla sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Yaz tatili boyunca açılan atölyeler; 'Minik Kaşifler', 'Robotik Kodlama' ve 'Yaz Okulu' olmak üzere 3 farklı alanda gerçekleştiriliyor. Çocuklar bu kapsamda İklim ve Çevre, Deniz Canlıları, Fen Bilimleri ve Astronomi atölyelerine katılarak uygulamalı eğitimler alıyor. Minik Kaşifler Atölyesi'nde çocuklara geri dönüşüm, iklim ve çevre konuları çeşitli etkinliklerle aktarılırken, robotik kodlama çalışmalarında da öğrenciler temel yazılım becerileri kazanıyor.

Ziyaretçiler hafta içi her gün Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne gelebiliyor. Robotik Kodlama Atölyesi haftada bir gün olmak üzere 4 hafta boyunca sürerken, Yaz Okulu programı ise haftada 2 gün olmak üzere 2 hafta süresince devam ediyor. Merkez, bir yandan da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

"Hem yaz okulu döneminde hem de okul döneminde devam eden kurslarımız olacak"

Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, Temmuz ayında başlayan Yaz Okulu etkinliklerini Ağustos ayında da devam ettirdiklerini anlatarak, "Minik Kaşifler, Robotik Kodlama ve Yaz Okulu olarak 3 farklı alanda atölyelerimiz devam ediyor. Yaz Okulumuzda çocuklarımız İklim ve Çevre, Deniz Canlıları, Fen Bilimleri ve Astronomi Atölyesi'ne katılıyorlar. Buradan ellerinde somut bir dönüş ile geri döndüklerinde çok mutlu oluyorlar. Robotik kodlamada yeni yazılımcılar yetiştirme fikri velilerimizi de öğrencilerimizi de çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hem yaz okulu döneminde hem de okul döneminde devam eden kurslarımız olacak" dedi.

Minik Kaşifler Atölyesi'nde çocuklara geri dönüşümü, iklim ve çevreyi çeşitli etkinliklerle öğrettiklerini belirten Ezici, "Etkinliklere aileleriyle beraber katılıyorlar. Beraber hoşça vakit geçirmiş oluyorlar. Yaz okulumuz devam ederken biz aynı zamanda okullarımız için hazırlıklara da başladık. Eylül dönemiyle beraber okullarımızı ağırlamaya başlayacağız. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi çalışmalarına son hız devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Son Dakika Yerel Mersin'de Çocuklar İçin Bilim ve Doğa Atölyeleri Yaz Boyunca Devam Ediyor - Son Dakika

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
