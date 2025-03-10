Mersin'de Doğum Yapan Anne Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Doğum Yapan Anne Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı

Mersin\'de Doğum Yapan Anne Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı

Mersin'de bir camide doğum yapan kedi ve yavruları, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşlı Bakımevi'ne götürülerek güvenli bir ortamda koruma altına alındı. Yavrular gözlerini açana kadar bakım ve beslenmeleri sağlanacak.

10.03.2025 16:48  Güncelleme: 16:52
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Mersin'de doğum yaptığı camiye yavrularıyla birlikte sığınan kedi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek koruma altına alındı.

Toroslar ilçesinde Hz. Hamza Camii'ndeki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan ve buraya sığınan anne kedi ile 3 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kaşlı Bakımevinde ilk bakımları ve beslenmeleri yapıldıktan sonra, güvenli bir ortamda korumaya alındı. Yavruların gözü açılana ve biraz büyüyene kadar, Büyükşehir Belediyesi bakım ve koruma sağlayacak.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm canlıların belediyesi"

Sokakta yaşayan kedilerin, bakıma muhtaç veya herhangi bir sağlık sorunları olması durumunda barınağa alındığını kaydeden Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hünkar Yıkılmaz, "Daha önce mama desteğinde bulunmamıza ve kedi kulübesi temin etmemize rağmen, ekiplerimizi yönlendirdiğimizde, kedimizin yavrularını, doğum yaptığı camideki vaaz kürsüsünün altına götürdüğünü tespit ettik. Çünkü kedilerin psikolojik yapılarına baktığımızda gebe kediler doğumları yaklaştığı zaman kendilerine sessiz, sakin ve karanlık bir ortam ararlar ki, başka canlılar yavrularına zarar vermesin. Bu kapsamda da anne kedimiz camideki vaaz kürsüsünü tercih etmiş. Sosyal medyaya ve haberlere yansıyan görüntüler sonucunda, Mersin'den ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda hayvansever, sahiplenme talebinde bulundu. Yavrular çok küçük olduğu için uzak yerlere nakillerinin sağlıkları açısından sıkıntı oluşturacağı düşüncesiyle, sahiplendirme işlemlerini Mersin içerisinden yapabileceğiz. Yavruların gözü açılana ve biraz büyüyene kadar, Büyükşehir Belediyesi olarak biz bakım ve koruma sağlayacağız" dedi.

"Anne kedi ve yavrularının sağlık durumu iyi"

Barınağa getirilen anne kedi ve yavrularının genel sağlık bakımlarının ve beslenmelerinin yapıldığını da belirten Yıkılmaz, "Herhangi bir sağlık problemleri yok. Koruma altına aldık. Bir hafta misafirimiz olacaklar. Yavrular gözlerini açtıktan sonra ve biraz toparladıktan sonra sahiplendireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm canlıların belediyesi. Bu kapsamda da kediler de köpekler de bizlere emanet. Biz onlara en iyi şartlarda bakım ve beslenmelerini sağlamakla yükümlüyüz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Doğum Yapan Anne Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı - Son Dakika

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