Down sendromlu çocuklar Mersin Spor Kulübü ile aynı sahada buluştu
Down sendromlu çocuklar Mersin Spor Kulübü ile aynı sahada buluştu

21.03.2026 12:16  Güncelleme: 12:17
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü doğrultusunda düzenlediği etkinlikte, down sendromlu bireyleri Mersin Spor Kulübü basketbolcularıyla buluşturdu. Etkinlik, spor aracılığıyla farkındalık yaratarak toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla, anlamlı ve renkli bir etkinliğe imza attı. Down sendromlu bireyler ile Mersin Spor Kulübü (MSK) oyuncularının bir araya geldiği etkinlikte, sporun birleştirici gücüyle sevgi ve dayanışmanın sınır tanımadığı gösterildi.

Toplumsal farkındalığı artırmak ve özel bireylerin sosyal yaşamda daha güçlü ve görünür şekilde yer almasını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler, MSK basketbolcuları ile aynı sahada buluştu. Kahkahaların, alkışların ve dostluk dolu anların sahaya yansıdığı etkinlikte özel bireylerle birlikte basketbol oynayan MSK sporcuları hem sporun coşkusunu paylaştı hem de farkındalık mesajı verdi.

"Down sendromlu öğrencilerimizin varlığını her yerde fark ettirmeye çalışıyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi özel eğitim öğretmeni Fatma Esra Gökdal, her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, öğrencilerin toplumsal yaşamda daha görünür olmasını amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda MSK Spor Kulübünün antrenmanına katıldıklarını ifade eden Gökdal, "Öğrencilerimizin her yerde varlığını fark ettirmeye çalışıyoruz. Bugün de MSK Spor Kulübünün antrenman maçına geldik. Çocuklarımız sporun içinde, gezilerde ve farklı etkinliklerde yer alabiliyorlar. Basketbol oynadılar, sporcularla tanıştılar, MSK maskotu Caretta ile fotoğraf çekildiler. Çok güzel bir ambiyans yakaladılar ve sıcak bir sevgi bağı oluştu" dedi.

Down sendromlu bireylerin spor yapmasının hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayan Gökdal, öğrencileri arasında yüzme ve judo gibi branşlarda önemli başarılar elde edenlerin bulunduğunu belirterek, "Yüzmeyle uğraşan öğrencilerimiz var, judo alanında Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz bile var. Spor onların gelişimi açısından çok önemli. Bugün de basketbolu tatmış oldular" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Down Sendromu, 21 Mart, Mersin, Yerel, Dünya, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 13:13:50.
