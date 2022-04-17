Mersin'de 'ekmek üretimi eğitimi' - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesince, Toroslar Halk Eğitim Merkezi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin iş birliğiyle hayata geçirdiği 'ekmek üretimi eğitimi'nin ilk dersi yapıldı.

Merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Örnekköy'de gerçekleştirilen eğitime; Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Gül, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Darısekisi Mahalle Muhtarı Yakup Yetkin ile kadınlar katıldı. Meral Seçer, eğitimin ardından Darısekisi Örnekköy'de yer alan üretim alanlarını gezdi. Toroslar Halk Eğitim Merkezinde gıda öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Tor Karacan tarafından kadınlara ilk derste teorik bilgiler verildi.

"Bu faaliyetlerde eğitim almak bizi daha da doğru yola götürecek, markalaştıracak"

Meral Seçer, Darısekisi'nde Yörük kültürünün anlatıldığı ve kadınların da üretmelerine katkı sunacak projeler geliştirdiklerini dile getirerek, bu çalışmalarda kendilerine destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti. Meral Seçer, "Bu faaliyetlerde eğitim almak, bilmediğimizi öğrenmek bizi daha da doğru yola götürecek, markalaştıracaktır. Yoksa hepiniz ekmek yapmasını biliyorsunuz. Bunun sonunda alacağınız sertifikalar size daha başka ufuklar açacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Darısekisi Örnekköy Projesi için 2 yıla yakın bir süredir çalışmalar yapıldığını ve çevre köylerin de faydalanacağı bir alan haline getirildiğini aktaran Seçer, Darısekisi'nde Yörük kültürünün anlatıldığı faaliyetler yapılacağını dile getirdi. Seçer, "Özellikle kadınlarımız başta olmak üzere onların yeni beceriler kazanmasını, bildiklerini geliştirerek ve ekonomik katma değerli hale getirmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunacağız" diye konuştu.

"Aldığınız eğitimler, ürünlerinizin market zincirlerinde satışını kolaylaştıracak"

Eğitimler sonucunda elde edilen ürünlerin pazarlanması konusunda da Mersinden Kadın Kooperatifi olarak destek vereceklerini aktaran Meral Seçer, "Burada yaptığımız ekmekler başta Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin MER-EK büfelerinde düzenli olarak satışa sunulacak. Yani yaptıklarınız ekonomik değer olarak size dönüş sağlayacak. Başka büyük marketlerle de görüşmemiz var. Aldığınız eğitimler bu market zincirlerinde veya başka alanlarda ürünlerinizin satışını kolaylaştıracak. Biz bu konuda destek vereceğiz ve yaptığımız üretimi çok daha geniş alanlara yayacağız. Yani sizlere bir ek gelir olarak katkısı olacak. Bu da faaliyetlerin en önemli son noktası" ifadelerini kullandı.

"İnşallah almış olduğunuz eğitimleri kendi köylerinizde de yaygınlaştırırsınız"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Büyükşehir olarak kadınların istihdama katılması amacıyla kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, gıda kurutma tesisi, çiçek serası ve son olarak ekmek üretiminde de iş birliği yaptıklarını söyledi. Eğitim alacak kadınlara da seslenen Gökçek, "İnşallah almış olduğunuz eğitimleri yine kendi köylerinizde de yaygınlaştırırsınız ve ailenize bir ek gelir imkanı sağlamış olursunuz" dedi.

26 kadın üreticiye toplam 440 saat eğitim verilecek

Darısekisi'nde ve çevre köylerde yaşayan kadınların katıldığı 'ekmek üretimi eğitimi' projesi çerçevesinde toplam 26 kadın üreticiye 440 saat eğitim verilecek. Temmuz ayında tamamlanması hedeflenen eğitimi kadınlar tamamladıktan sonra sac ekmeği, tapı bazlaması, sıkma, gözleme, börek, mantı ve erişte gibi hamur işlerini üretecek. Üretim yaparken, hamur yoğurma, yarı hamur açma ve hamur karma makineleri gibi teknolojik aletleri de kullanacak olan kadınlar, geleneksel kültürde ürettikleri ürünleri teknolojik ürünlerle üretmenin avantajına kavuşacak. Kadınlar bu sayede daha hızlı bir şekilde de üretim yapabilme imkanı bulacak. - MERSİN