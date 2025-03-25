Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi

Mersin\'de Emeklilere 1 TL\'ye Saç Kesimi

Mersin'de kuaför Neriman Gök, Ramazan Bayramı öncesi emekli kadınlara 1 TL karşılığında saç kesimi yaptı.

25.03.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir kuaför, Ramazan Bayramı öncesi 1 TL karşılığında emekli kadınların saç kesimini yaptı. Kuaför Neriman Gök, emeklilere sadece sembolik ücret karşılığı güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçesi Mezitli'de 15 yıldır kuaför dükkanı işleten Neriman Gök, Ramazan Bayram öncesi emeklilere sadece 1 TL karşılığında saç kesimi yaptı. Duyurusu yapılan bir günlük kampanyada randevu alan emekli kadınlar, sırasıyla kuaföre gelerek saç kesimlerini yaptırdı. Emeklileri bayramda unutmadıklarını ve onları önemsediklerini belirten Gök, "Bayram öncesi emeklilerimizi unutmadığımızı, onları önemsediğimizi göstermek için güzel bir kampanya çalışması yapmak istedim. Hem onlar mutlu olsun, hem biz onları tanıyalım hem de onlar bizi tanısın. Onlara çok küçük bir meblağ ile sadece sembolik ücret olarak 1 TL karşılığında güzel bir saç kesimi hediyesinde bulunduk. Bir bayram ikramiyesi gibi. Onlara öncesinde duyurularda bulunduk ve randevu sistemi ile onları burada ağırlamak istediğimizi yayımladık. Randevularını aldık, saatlerini belirledik. Onlar da sağ olsunlar herkes kendi saatine göre geldi, işlemlerini sağlıklı bir şekilde aldılar, memnuniyetlerini göstererek ve teşekkür ederek gittiler" dedi.

"Çok rica ettim, fazlasını almadılar"

Kuaföre gelen emeklilerden Ayşe Kılıç, kuaför ekibinin çok emek verdiğini ifade ederek, "Gerçekten çok fedakar bir ekip var, çok emek veriyorlar. Ben utandım 1 TL'yi verirken ama çok rica ettim, fazlasını almadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık" diye konuştu. Fatma Sibel Çetin ise, "10 yıldır emekliyim. Böyle bir iş yerinin bizlere sunduğu bir jest için bugün buradayım. Arkadaşlarımız herkese bilgi verdi. Bu ekonomik ortamda, herkese 1 TL'den saç kesimi yapılacağı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Ramazan Bayram, Ekonomi, Kuaför, mersin, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, avukatını başsavcı olarak atadı Trump, avukatını başsavcı olarak atadı
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
Saraçhane’deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde
Manchester City’i geri çevirmiş Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a yaptığı teklif ortaya çıktı Manchester City'i geri çevirmiş! Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a yaptığı teklif ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu, Macaristan’a attığı golle tarihe geçti Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti
Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

15:35 Şişli’deki kent lokantaları neden kapalı Dikkat çeken 19 Mart detayı Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
22:10 Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Cristiano Ronaldo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
21:56 Hakan Çalhanoğlu, Macaristan’a attığı golle tarihe geçti Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a attığı golle tarihe geçti
21:40 Manchester City’i geri çevirmiş Galatasaray’ın İlkay Gündoğan’a yaptığı teklif ortaya çıktı Manchester City'i geri çevirmiş! Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a yaptığı teklif ortaya çıktı
21:20 Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde
21:17 Saraçhane’deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi Saraçhane'deki mitinge atla giden protestocu böyle görüntülendi
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:57 Trump, avukatını başsavcı olarak atadı Trump, avukatını başsavcı olarak atadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 16:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Emeklilere 1 TL'ye Saç Kesimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement