Mersin\'de \'Evimiz Atölye\' ile kadınlar üretime katılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında Müfide İlhan Mahallesi'nde düzenlenen atölye çalışmasıyla kadınlar üretimle buluştu. Kadınlara çoraptan oyuncak yapımının öğretildiği etkinliğe, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların evleri üretim alanına dönüştürülüyor. Dört haftalık eğitim sürecinin ardından kadınlar, evlerinde oyuncak üretimi yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de gelir elde etme imkanı buluyor.

Atölye çalışmasında ayrıca çevre bilinci, sıfır atık ve su tasarrufu konularında bilgilendirme yapılırken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Projenin 50'nci mahalleye ulaştığını belirten Meral Seçer, çalışmanın sadece üretim değil, aynı zamanda dayanışma ve farkındalık içerdiğini ifade etti. Seçer, geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı üretimle çevreye de katkı sağlandığını vurguladı.

Mahalle Muhtarı Hülya Evis ise kadınların uzun süredir evde üretim yaparak gelir elde edebilecekleri bir fırsat beklediğini belirterek, projeye yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Atölyeye katılan kadınlar da çalışmadan memnun olduklarını dile getirerek, hem sosyalleştiklerini hem de aile bütçesine katkı sağlama imkanı bulduklarını kaydetti. - MERSİN