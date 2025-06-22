Mersin'de Geleceğin Aşçıları Yetişiyor - Son Dakika
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Mersin'de Geleceğin Aşçıları Yetişiyor

Mersin\'de Geleceğin Aşçıları Yetişiyor
22.06.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz Aşçı Çırağı Kursu, 190 saatlik eğitim süresiyle gençler ve kadınlara mesleki beceriler kazandırıyor. Kurs katılımcıları, mutfak bilgilerini geliştirerek kariyerlerine sağlam adımlarla ilerliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, geleceğin usta aşçılarını hazırlıyor. Toplamda 190 saat olan 'Aşçı Çırağı Kursu' ile gençler ve kadınlar hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursun ücretsiz olduğunu ve burada yetişen çırakların meslek hayatlarına ilk adımlarını daha sağlam attıklarını belirterek, "Nitelikli iş gücünü ve istihdamı artırmak için MERCEK'lerde açtığımız kurslardan, tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Halkkent MERCEK'te verilen Aşçı Çırağı Kursu da bunlardan bir tanesi" dedi.

Kursiyerlere, meslek hayatına dair tüm incelikleri öğrettiklerini ifade eden Maya, "Bu eğitimde kadınlara ve gençlere, mutfakta başarının tarifini vermeye çalışıyoruz. Zaman yönetimi, malzemeyi ekonomik kullanma, hijyen kurallarına uyma, ekip ruhu ile çalışma ve sunum gibi mesleki bilgileri ve teknikleri öğreterek, ustalaşmalarının yolunu açıyoruz" ifadelerine yer verdi.

MERCEK mutfağında, geleceğe dair umutlar da şekilleniyor

Halkkent MERCEK'te verilen 'Aşçı Çırağı Kursu'na katılan Büşra Kurtdoğmuş, kursa yazılırken herhangi bir bilgi birikimi olmadığını kaydederek, "Kurs sayesinde hangi tahtada neyi doğrayacağımızı, bıçak tutma ve yemek yapma tekniklerini öğrendik.Buranın bana çok yararı oldu" diye konuştu.

'Aşçı Çırağı Kursu'na katılan bir diğer kursiyer İrem Çınar ise kursa 1,5 aydır devam ettiğini söyleyerek, "Burada güzel şeyler edindik ve kendimize çok şey kattık. Kesim teknikleri, tatlılar ve aşçılıkla ilgili birçok terim öğrendik. Evde uğraşırken bu kadar teknik bilmiyordum ve kendimi bu kadar geliştireceğimi de tahmin etmiyordum. Buranın herkese çok yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Geleceğin Aşçıları Yetişiyor - Son Dakika

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