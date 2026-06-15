Gençlerden Jandarmaya Meşaleli Sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerden Jandarmaya Meşaleli Sürpriz

Gençlerden Jandarmaya Meşaleli Sürpriz
15.06.2026 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekiplerine sürpriz kutlama düzenledi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekiplerine sürpriz kutlama düzenledi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, meşaleler ve pastayla karşılandı.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli ve Tekmen mahallelerinden bir grup genç, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Tekeli Çamlık Mesire Alanında kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bekledikleri kavga yerine gençlerin hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaştı. Türk bayrakları ve meşalelerle karşılanan jandarma personeli için hazırlanan pasta da kesildi. Kutlama sırasında gençler, güvenlik güçlerine destek mesajları vererek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Program kapsamında jandarma personeline Türk bayrağı da hediye edildi.

Mahalle gençlerinden İlkay Bal, amaçlarının jandarma personeline moral vermek olduğunu belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için arkadaşlarımızla birlikte böyle bir sürpriz hazırladık. Huzur ve güvenliğimiz için fedakarca görev yapan jandarmamıza teşekkür etmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

Sürpriz kutlama karşısında memnuniyetlerini dile getiren jandarma personeli ise gençlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Bozyazı, Mersin, Kavga, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlerden Jandarmaya Meşaleli Sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı Rize'de arazi kavgası çifte ölümle bitti: Akrabasını öldürüp kendi canına da kıydı
İsrail, Lübnan’daki Emniyet Şeridini Koruyacak İsrail, Lübnan'daki Emniyet Şeridini Koruyacak
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
İran lideri Hamaney’den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka ’milli birlik’ çağrısı İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı Yok böyle bir son Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son
Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

01:00
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
00:57
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı’ndan Türkiye’ye özel övgü
Tarihi anlaşma 3 ülkenin katkılarıyla şekillendi: Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye özel övgü
00:44
Trump’tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
00:23
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
22:20
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
22:19
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 01:51:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerden Jandarmaya Meşaleli Sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.