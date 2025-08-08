Mersin'de 'Gittiğin Yere Kadar Öde' Sistemi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de 'Gittiğin Yere Kadar Öde' Sistemi Başlatıldı

Mersin\'de \'Gittiğin Yere Kadar Öde\' Sistemi Başlatıldı
08.08.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada ‘gittiğin yere kadar ödence’ sistemini hayata geçirdi. Yeni uygulama ile yolcular, seyahat mesafesine göre tarifelendirilerek daha verimli bir hizmet alacaklar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek toplu taşımada 'gittiğin yere kadar öde' sistemini başlattı. Pilot uygulama, MEŞOT-Taşucu hattında hizmet veren 170 numaralı otobüs güzergahında hayata geçirildi.

Uygulama ile yolcular, otobüse binerken kartlarını validatöre okutarak tam ücret ödemesi yapıyor, iniş sırasında ise çıkış kapısındaki validatöre kartlarını yeniden okutarak, seyahat ettikleri mesafeye göre ücret iadesi alıyor. Sistem yalnızca 'Mersin33 Kart'la çalışıyor, kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade yapılamıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin amacı; hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de kaynak kullanımında verimlilik sağlamak. Uygulama sayesinde duraklarda bekleme süresinin kısaltılması ve otobüslerin daha hızlı hareket edebilmesi hedefleniyor.

Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Türkiye'de ilk defa bir belediye otobüsünde 'gittiğin yere kadar ödeme' sistemini hayata geçirdik. Yolcularımız artık şoförle muhatap olmadan, sadece bindikleri ve indikleri noktaya göre ödeme yapacaklar" dedi.

Projenin sorumlularından Ulaştırma Mühendisi Damla Gümüş ise test sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "İlk binişte tam ücret kesiliyor, yolcu indiğinde kartını yeniden okutup iadesini alıyor. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Mühendisi Selin Var da uygulamanın kırsal hatlara yaygınlaştırılacağını ve Mersin'de toplu taşımanın teknolojik altyapılarla daha güçlü hale getirildiğini vurguladı.

Sistemi deneyimleyen yolculardan Ada Saraç, "Yeni sistem işlemleri hızlandırıyor, bekleme süresi azaldı. Herkese tavsiye ederim" derken, Gamze Bulut da uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Paramız geri yatıyor, yolculuk daha hızlı oluyor. Belediyeye teşekkür ederiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Ulaşım, mersin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de 'Gittiğin Yere Kadar Öde' Sistemi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Yer: Esenyurt Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi Yer: Esenyurt! Gece yarısı gelen sesler, site sakinlerini isyan ettirdi
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin Eski sevgilisini vuran şüpheli saldırı öncesi video çekmiş: Hakkınızı helal edin
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
00:26
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
13:43
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
13:24
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
13:16
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
13:10
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 09:44:16. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Gittiğin Yere Kadar Öde' Sistemi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.