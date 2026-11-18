Dünya genelinde milyonlarca oyun tutkununun merakla beklediği Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu GTA 6'nın 19 Kasım'da piyasaya sürülecek olması, oyunseverler arasında heyecan oluşturdu. Mersin'de bazı oyun tutkunları yeni oyunu oynamak için iş yerlerinden izin alırken, bir işletmeci ise 13 yıldır beklediği oyun için iş yerini bir günlüğüne kapatma kararı alarak camına '19 Kasım'da kapalıyız' yazısı astı.

Dünyanın en popüler video oyun serilerinden GTA'nın yeni oyunu GTA 6 için oyun tutkunlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Serinin bir önceki oyunu GTA 5'in 2013 yılında piyasaya sürülmesinin ardından 13 yıldır yeni oyunu bekleyen oyunseverler, çıkış tarihine kısa süre kala hazırlıklarını artırdı. Kimi oyun tutkunları yeni oyunu çıktığı gün oynayabilmek için iş yerlerinden izin alırken, kimileri ise tüm gününü oyuna ayırmaya hazırlanıyor. Mersin'de bir işletmeci de yıllardır beklediği oyunu kesintisiz oynayabilmek için iş yerini bir günlüğüne kapatma kararı aldı. İşletmesinin camına '19 Kasım'da kapalıyız' yazısı asan oyun tutkunu, bir günlük kazancından vazgeçmeyi göze aldı.

Oyun salonlarında rezervasyon yoğunluğu

Yeni oyunun çıkışını bekleyen oyun tutkunlarının yanı sıra PlayStation ve internet kafe işletmecileri de yaşanması beklenen yoğunluk için hazırlık yapıyor. Bazı işletmelerde müşterilerin oyunu çıktığı gün oynayabilmek için haftalar, hatta aylar öncesinden rezervasyon yaptırdığı belirtildi. Oyun salonlarında özellikle çıkış günü yoğunluk yaşanması bekleniyor.

"Yarın kontağı dükkanda değil, GTA 6'ya çevireceğim"

İş yerini bir günlüğüne kapatma kararı alan Samet Demirkol, GTA serisini uzun yıllardır oynadığını belirterek, "GTA'yı 13 senedir oynuyorum. GTA 6'yı da uzun zamandır bekliyoruz, ön sipariş vermiştim zaten. O yüzden yarın da dükkanı bir günlüğüne kapatacağım. Her gün iş derken bir günde kendime vakit ayırmak istedim. Yarın kontağı dükkanda değil, nasip olursa GTA 6'ya çevireceğim" dedi.

"Bir günlük kazancımdan olacağım ama oyun için değer"

İş yerinin camına astığı yazının sosyal medyada ilgi gördüğünü ve çok sayıda mesaj aldığını belirten Demirkol, "Cama kağıt astım, kağıt astıktan sonra bayağı bir mesaj geldi. Video çekip atmışlar haber sayfalarına. Bayağı bir tepki topladım ama oyun için değer, çünkü seviyorum oyunu, oynamaya da devam edeceğim. Belki bir günlük kazancımdan olacağım ama yapacak bir şey yok. Oyun ayrı bir tutku" şeklinde konuştu.

GTA 6 için 50 bin liraya PlayStation aldı

Oyun tutkunlarından Burak Yılmaz ise yeni oyunu oynayabilmek için PlayStation 5 satın aldığını belirterek, "Küçüklüğümden beri oyun bağımlısıyım, GTA 5 oynuyorum. Yarın da GTA 6'nın çıkacağı haberini duyduk. Yani sırf bu oyunu oynayabilmek için dün PlayStation 5 aldım kendime. 50 bin lira civarı verdim PlayStation 5'e. Bakalım, yarın heyecanla bekliyoruz GTA 6'nın çıkmasını. Büyük ihtimal işten çıktıktan sonra bu oyunu oynayacağım. Heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

Oyunu arkadaşıyla birlikte satın aldığını anlatan Özgür Esergül de "GTA 6 yarın çıkacak. Daha önce GTA'nın bütün oyunlarını oynamışımdır, çoğunu da bitirmişimdir. GTA 6 için de çok heyecanlıyız. Oyunu arkadaşımla ortaklaşa satın aldık. Onunla birlikte oynayacağız. Yarın çalışıyorum ama mesaim başlamadan ve bittiğinde sürekli GTA 6 oynuyor olacağım büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.

"Oyun için haftalar öncesinden izin aldım"

Yeni oyunu ilk oynayanlardan biri olmak istediğini belirten Talip Can Tokmak ise iş yerinden haftalar öncesinden izin aldığını söyledi. Tokmak, "Yıllardan beri beklediğim oyun sonunda çıkıyor ve sırf bunun için iş yerinden haftalar önce izin aldım. Sebebini sorduklarında ise bayağı güldüler ama bu benim için neredeyse bir yaşam biçimi olduğu için bu konuyu bayağı ciddiye alıyorum ve neredeyse kendimi her saatte eve kapatmak istiyorum. Oyunu ilk oynayanlardan biri olacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

"Bir iki ay öncesinden rezervasyon yaptırdılar"

PlayStation işletmecisi Şahan Demir de yeni oyunun çıkışı öncesinde yoğun talep aldıklarını belirterek, "Şu an büyük bir heyecan var, herkes GTA 6'yı bekliyor. GTA 6'yı bekleme sebepleri 13 yıl önce çıkmış bir serinin devam etmesi. Biz kiralama yaptığımızdan dolayı insanlar bize 1-2 ay öncesinden arayıp randevu oluşturdular. Yarın da bizi büyük bir kalabalık bekliyor. Herkes sırasını aldı. Biz yetişemiyoruz açıkçası, saat gece 01.00-02.00'ye kadar açık olacağımız kesin. Normalde biz gece 23.00 gibi kapatıyoruz ama hiç 23.00 gibi kapatacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

GTA serisiyle büyüdüğünü anlatan Demir, "Tabii ki de bizde oynayacağız, çünkü GTA'yla büyümüş birisiyiz. GTA Vice City'si vardı, San Andreas'ı vardı. GTA 5 ilk çıktığında büyük bir heyecan vardı. Şimdi GTA 6 için de aynı şekilde. Babasından çocuğuna kadar arasında 30 yaş olmasına rağmen çocuklarında heyecan varsa babasında da bir o kadar heyecan var" ifadelerini kullandı.

Uzmanından oyun bağımlılığı uyarısı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Akay ise bir oyunun yıllarca heyecanla beklenmesinin normal olduğunu ancak oyun oynamanın günlük sorumlulukların önüne geçmesinin risk oluşturabileceğini belirtti. Akay, "Bir oyunu yıllarca beklemek sanılanın aksine oldukça normal ve insani bir durumdur. Nasıl sevilen bir diziyi, bir tatili, bir konseri heyecanla bekliyorsak, bir oyunu da aynı heyecanla beklemek kadar normal bir durum yoktur. Oyun oynamak için iş yerini kapatmak normal bir davranış değildir. Çünkü bu artık oyunun bir hobi olmasından kişinin işlevselliğini bozmasına, günlük hayatını ve gereken sorumluluklarını yerine getirmenin önüne geçmiştir" dedi.

Oyun bağımlılığının belirtilerine değinen Akay, "Kişi oyuna ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğini kontrol edemiyorsa, oyun oynadığı süre diğer günlük faaliyetlerin, iş hayatının önüne geçiyorsa, oyun oynamanın verdiği tüm olumsuz sonuçlara rağmen oyun oynamayı bırakamıyorsa ve tüm bunlar en az 12 ay boyunca devam ediyorsa, kişinin işlevselliği bozulmuşsa artık bir bağımlılıktan söz edebiliriz" diye konuştu.

"Uyku problemleri ve ruhsal sorunlara yol açabilir"

Uzun süre kontrolsüz oyun oynamanın fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlara neden olabileceğini ifade eden Akay, "Başta uyku problemleri olmak üzere çeşitli fiziksel sorunlara yol açabilir. Sürekli hareketsizliğe bağlı olmak üzere eklem ve kas problemleri, duruş bozuklukları, beslenme düzeninin bozulması, ruhsal şikayetler, depresyon, kaygı, yalnızlık, dikkat problemleri, bunun dışında sosyal problemler, aileyle çatışmalar, okul başarısının düşmesi, oyun içi harcamalara bağlı olarak da maddi kayıplar söz konusu olabilir" dedi.

Ailelere de uyarılarda bulunan Akay, "Ailelerin çocuklarının hangi oyunları oynadığını ve oyunların içeriğini mutlaka bilmesi gerekmektedir. Cezalandırıcı ve kısıtlayıcı bir tavır sergilemek yerine istikrarlı ve net bir şekilde oyunun ne zaman oynanacağı, ne zaman bitirileceği belirlenmelidir. Oyun dışı faaliyetlerin, özellikle fiziksel aktivitenin devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.