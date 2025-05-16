Mersin'de İhtiyaç Sahibi 60 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika
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Mersin'de İhtiyaç Sahibi 60 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtıldı

Mersin\'de İhtiyaç Sahibi 60 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Engelliler Haftası kapsamında ihtiyaç sahibi 60 engelli bireye akülü sandalye teslim edildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

16.05.2025 11:11  Güncelleme: 11:13
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Mersin'de ihtiyaç sahibi 60 engelliye akülü sandalye dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde bir firma ile iş birliğinde, 'Engelliler Haftası' kapsamında Akülü Sandalye Dağıtım programı gerçekleştirildi.Programda akülü sandalyeler teslim edilirken Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila'da konuşma yaptı. Atilla, Büyükşehir Belediyesinin, özel bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal hayata katılımlarını desteklemek, eğitim fırsatları oluşturmak, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek, psikolojik ve sosyal yönden katkı sunmak için projeler hazırlayıp, bu yönde hizmet ettiğini söyledi.

Erişilebilir bir kent olma yönünde tüm hizmetleri yürüttüklerine dikkat çeken Atila, " Engelli dernekleri ve STK'larla yaptığımız görüşmeler sonucunda, Erişilebilirlik Tespit Komisyonu'nu oluşturmaya karar verdik. Genel Sekreter Yardımcımızın başkanlığında 3 ayda bir toplantı yapıyoruz. Komisyonumuza bağlı olarak çalışan saha tespit komisyonumuz ise Mersin'i karış karış dolaşarak, özellikle kendi hizmet binalarımızdan başlayarak tüm Mersin'i değerlendiriyorlar. Saha tespit komisyonumuz, gelen şikayetleri, önerileri ve yapılması istenen hizmetleri yerinde görüyorlar" dedi.

"Tamir atölyesi kurduk"

Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Mola Evleri, Otizm Danışma Merkezi ve Alzheimer Merkezleri ile hizmet sunduklarını belirten Atila, özellikle ortopedik engelli bireylere hastane ya da kamudaki işleri için ulaşım hizmeti verdiklerini kaydetti. Kasım 2024'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir tamir atölyesi kurduklarını da anlatan Atila, "Bozulan ve arızalanan tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta yatağınız ya da herhangi bir medikal malzemeniz varsa, bize müracaat etmeniz durumunda; bunların tamirlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Sağlığa erişim noktasında da evde sağlık, evde bakım ve evde temizlik hizmetleri bulunduğuna işaret eden Atila, "Bu anlamda evde fizik tedavi hizmeti alan 4 bin engelli vatandaşımız var. Evde bakım hizmeti alan 6 bin engelli vatandaşımız var. Sadece engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetler 200 bine ulaştı. Engelsiz Mersin için ve herkes için erişilebilir kent vizyonu çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İhtiyaç Sahibi 60 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de İhtiyaç Sahibi 60 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika
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