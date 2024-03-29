Mersin'de İki Özel Bireyin 'Temsili Askerlik' Mutluluğu - Son Dakika
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Mersin'de İki Özel Bireyin 'Temsili Askerlik' Mutluluğu

Mersin\'de İki Özel Bireyin \'Temsili Askerlik\' Mutluluğu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki konuşma engelli İbrahim Atalay ile 21 yaşındaki işitme engelli Ali Develi, askerlik yapma hayallerini gerçekleştirmek için bir günlük temsili askerlik yaptı. İlçe jandarma komutanlığı tarafından eğitim verilen ve nöbet tutan özel bireylere terhis belgesi verildi. Aileler, bu mutlu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

29.03.2024 09:44  Güncelleme: 09:44
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Mersin'de askerlik hayali kuran biri 50 yaşında iki özel birey bir günlükte olsa 'temsili askerlik' yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Erdemli ilçesinin kırsal mahallelerinden Karayakup'ta yaşayan 50 yaşındaki konuşma engelli İbrahim Atalay ile 21 Yaşındaki işitme engelli Ali Develi ailelerine hiç askerlik yapmadıkları için üzgün olduklarını, kendilerinin de silah altına alınıp vatani görevini yapmak istediklerini dile getirdi. Bunun üzerine aile, köyün ileri gelenleriyle de konuşup İl Jandarma ile Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına durumu iletti. Bunun üzerine hazırlık yapan ilçe jandarma komutanlığı iki özel bireyi bir günlük temsili olarak askere aldı. İki özel bireye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mürsel Öner tarafından kısa bir eğitim verildi, ardından da biri işitme, diğeri konuşma engeli bulunan özel bireyler kıyafetlerini giyerek nöbet tuttu. Devriye gezip, ofislerde de görev alan özel bireylere günün sonunda terhis belgesi verildi. Ailelerde askerliklerinin her anını fotoğraflayarak mutluluklarına kayıt altına aldı.

Ali Develi'nin annesi Havva Develi, "3 çocuk annesiyim. Çocuklarımın ikisi işitme engelli, biri normal. İşitme engelli oğlumun askere gitmesini çok istiyordum. Şimdi hayali gerçek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok mutluyuz, çok gururluyuz, sevinçliyiz. Jandarma teşkilatına, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Karayakup sakinlerinden Mustafa Yıldız ise "Mahallemizde 2 özel arkadaşımız vardı, askerlik özlemi çekiyorlardı. İlçe jandarma komutanlığımıza başvurduk. Bir günlük de olsa bu hasreti giderdiler" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İki Özel Bireyin 'Temsili Askerlik' Mutluluğu - Son Dakika

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