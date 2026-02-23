Mersin'de İlk Kornea Nakli Başarıyla Gerçekleştirildi

MERSİN'de Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin göz kliniği hekimleri tarafından ilk kez gerçekleştirilen kornea nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. Başarılı operasyonla hastanın görme yetisini yeniden kazanması sağlandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık alanında önemli bir başarıya daha imza attı. Hastanenin Göz Kliniği hekimleri tarafından ilk kez gerçekleştirilen kornea nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. Başarılı operasyonla hastanın görme yetisini yeniden kazanması sağlandı.

Göz Hastalıkları Uzmanları Doç. Dr. Erman Bozalı ve Doç. Dr. Emin Serbülent Güçlü tarafından yapılan ameliyat, bölge açısından ileri düzey göz cerrahisinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Yaptıkları ameliyatla ilgili konuşan Doç. Dr. Erman Bozalı, korneanın görmenin temelini oluşturan yapı olduğunu belirterek, "Kornea gözün en ön kısmında bulunan saydam dokudur. Saydamlığını kaybettiğinde hastalarda ciddi görme kaybı ortaya çıkar. Gerçekleştirdiğimiz nakil ameliyatı ile hastamızın yeniden görme potansiyelini kazanmasını hedefledik. Operasyon planladığımız şekilde başarıyla tamamlandı" dedi.

Bozalı, bu ameliyatın bölge için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Artık kornea hastalıkları nedeniyle başka illere sevk edilen birçok hastayı hastanemizde tedavi edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

'BAŞARI ORANI OLDUKÇA YÜKSEK'

Doç. Dr. Emin Serbülent Güçlü ise kornea naklinin birçok hastalıkta uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Güçlü, "Keratokonus, enfeksiyon sonrası oluşan kornea lekeleri, travmaya bağlı doku kayıpları ve endotel yetmezliği gibi durumlarda kornea nakli uygulanmaktadır. Gelişen cerrahi tekniklerle yalnızca hastalıklı tabakanın değiştirildiği yöntemler sayesinde başarı oranı oldukça yüksektir. Nakil sonrası düzenli takip ve damla tedavilerinin doğru kullanılması çok önemlidir. Uygun takip ile hastalar günlük yaşamlarına dönebiliyor ve görme kaliteleri belirgin şekilde artıyor" diye konuştu.

'DAHA KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı da gerçekleştirilen operasyonun hastanenin sağlık hizmetlerindeki gelişimini gösterdiğini belirtti. Ballı, "Göz hastalıkları alanında yapılan ilk kornea nakli ameliyatının başarıyla tamamlanması, hastanemizin nitelikli sağlık hizmeti sunma hedefinin önemli bir göstergesidir. Amacımız, hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini kendi şehirlerinde tamamlayabilmelerini sağlamak. Önümüzdeki süreçte ileri cerrahi uygulamaları artırarak vatandaşlarımıza daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.