Mersin'de İnşaat İşçisi Temel Kuyusuna Düştü - Son Dakika
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Mersin'de İnşaat İşçisi Temel Kuyusuna Düştü

Mersin\'de İnşaat İşçisi Temel Kuyusuna Düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, kalıp çaktığı sırada temel kuyusuna düştü ve kasığına demir saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

09.07.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Mersin'de çalıştığı inşaatta kalıp çaktığı sırada temel kuyusuna düşen inşaat işçisinin kasığına demir saplandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mehmetcan Cankurt (29), kalıp çaktığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü. Bu sırada temeldeki inşaat demirlerinden biri Cankurt'un kasığından girerek karın bölgesine saplandı. Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlık itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kasığına saplanan demiri keserek işçiyi kurtarırken, yaralı inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İnşaat İşçisi Temel Kuyusuna Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de İnşaat İşçisi Temel Kuyusuna Düştü - Son Dakika
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