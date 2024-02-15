Mersin\'de İş Yerinde Yangın: Alevler Dışarı Taştı

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Alevler dışarı taştı, gökyüzünü dumanlar kapladı

Mersin'de bir iş yerinin depo kısmında başlayan yangın, biranda büyüyerek alevler dışarı taştı

Çok sayıda itfaiye ekibinin bir saatlik mücadelesiyle alevler kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir sıhhı tesisat dükkanının depo kısmında başlayan yangın nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı, dışarı taşan alevleri ekipleri güçlükle söndürdü. O anlar dron ile de havadan görüntülendi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde belediye yakınlarındaki tarım malzemeleri ve sıhhı tesisat malzemesi satışı yapılan 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mesai bitiminde kapatılan iş yerinin deposunda patlama sesleri gelerek yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevreyi alevler sardı. Duman ve alevleri fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarı taşan alevlere yaklaşık bir saat müdahale etti. Bir saatlik müdahale sonucu yandaki binalara kadar uzanan alevler söndürüldü. Polis ve sağlık ekiplerinin tedbir aldığı yan binanın güvenlik amaçlı boşaltıldığı bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlerken, bazılar da cep telefonları ile çekim yaptı. Yangının uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaşlar, ekiplerin söndürmek için çalıştığını kaydetti.