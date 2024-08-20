Mersin\'de Jandarma Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Devriye Görevinde

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TÜRKİYE'nin orman varlığı konusunda sayılı kentlerinden biri olan Mersin'de jandarma ekipleri yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarına karşı devriye görevini sürdürüyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaz sezonunda çıkabilecek orman yangınlarına karşı devriye görevi yürütüyor.

Jandarma ekipleri, 15 bin 83 kilometrekare alana sahip Mersin'de ormanlık alanlarda meydana gelen yangınları önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor. Asayiş Timlerinin katılımı ile kara yoluyla ulaşılan noktalarda devriye görevi yürüten ekipler, ulaşılması güç noktaları ise insansız hava aracı olan dron kullanarak kontrol ediyor.

Jandarma oluşturduğu noktalarda ise araçları ve sürücüleri kontrol ederken, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyarıyor. Ayrıca mahallelerden yapılan anonslarla ormanlık alanlara girişin, ateş yakmanın ve kamp yapılmasının yasak olduğu hatırlatılarak bu tür faaliyetlerde bulunanlarla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, en önemli doğal kaynak ve milli servet olan, doğal yaşamın vazgeçilmez parçası ormanları korumak için denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Haber-Kamera: MERSİN,