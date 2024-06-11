Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi 'Kadın Çalıştayı' Gerçekleştirdi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin 'Kadın Çalıştayı' gerçekleştirildi. Kadınların toplumsal yaşamda her alana dahil olduğu, toplumdaki rolünü güçlendirecek daha adil ve eşit bir yaşam sunmak için atılacak adımların belirleneceği 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları, çalıştaya katılan paydaşlarla belirlendi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in de katılım sağladığı çalıştayda, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, dairenin ilgili müdürleri ve personeli, akademisyenler, eğitimciler, kadın temelli çalışmalar yapan kentteki resmi ve özel kurumlar ile STK ve oda temsilcileri bir araya geldi. İki oturumda gerçekleşen çalıştayda temsilciler kendi alanlarında ayrılan masalarda; kadınların sosyal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda kendilerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda istişare ederek, Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planı'na katkı sunacak değerlendirmelerde bulundu.

"Çocukların eğitimi için kadınların eğitimi büyük önem taşıyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dokucu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kadın çalışmalarında stratejik planları oluşturmak ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için bir araya geldiklerini ifade etti. Dokucu, "Kadınların toplumdaki rolünü güçlendirmek, karşılaştıkları zorlukları aşmak, onlara daha adil ve eşit bir yaşam sunmak için atılacak adımları belirlemek adına burada birlikte olmamız büyük bir fırsattır" dedi. Oluşturdukları masalarından birinin de 'Eğitim ve Farkındalık Masası' olduğunu dile getiren Dokucu, çocukların eğitimi için kadınların eğitiminin büyük önem taşıdığını vurguladı. Dokucu, "Annelerin bu alanda eğitimi, çocuklarının nasıl eğitileceğinin eğitimi, önümüzdeki 5 yılda bizim önem vereceğimiz konulardan biri olacak" diye konuştu.

Dokucu, çalıştayda konulara göre birçok masa oluşturduklarına işaret ederek, 'İstihdam ve Ekonomi Masası', 'Kadının Sosyal Hayatı Masası', 'Şiddetle Mücadele Masası', 'Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Masası', 'Kentsel Hizmetler Masası', 'Toplumsal Cinsiyet Masası' ve 'İzleme Masası' hakkında bilgi verdi. 'Kooperatif Masası' üzerine de konuşan Dokucu, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'e de şimdiye kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, bu masanın kadınlara sistemli ekonomik gelir oluşturmak için var olduğunu kaydetti.

"Çıktılar, strateji planında önemli rol oynayacak"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Seçer de çalıştayda birçok farklı kesimden kadının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti. Seçer, "Strateji planlarının, uzman kişilerle ve sahadaki kadınlarla birlikte yapılması çok önemli. Çalıştaydan çıkacak çıktıların, strateji planında önemli rol oynayacağına ve güzel bir çalışma olacağına inanıyorum" dedi.

2019 yılındaki çalıştayın çıktılarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini vurgulayan Seçer, şöyle konuştu: "2025-2029 Strateji Plan çalıştayından çıkan sonuçların, 2019 yılında yapılandan daha üst seviyede ve daha etkin olacağına inanıyorum. Bu çalıştayda biz 'Kooperatifçilik Masası'ndayız. Burada 'Kooperatiflerin yerel yönetimlerle olan işbirliği nasıl olmalı? Kooperatiflerin yerel yönetimden, yerel yönetimlerin kooperatiften beklentileri nelerdir? gibi konularda konuşuyoruz. Kooperatiflerin burada olması, yerel yönetimlerle olan iş birliğinde verilecek kararın doğru olmasına vesile oluyor."

"Her kesimden paydaşın fikrinin alınması önemli"

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aysun Yaralı Akkaya ise Kentsel Hizmetler Masası'nda birçok paydaşla bir araya geldiklerini ve stratejik plan oluştururken her kesimden paydaşın fikrinin alınmasının önemli olduğunu söyledi. Mersin'deki kadınların durumlarını anlamak için önemli konu başlıkları belirlendiğine dikkat çeken Akkaya, "Örneğin 'İzleme' gibi bir masanın oluşturulması hem belediyenin kendini denetlemek, hem şeffaflığını ortaya çıkarmak, hem de kadınların katılımını güçlendirmek açısından oldukça önemli. Çünkü kadınlar gerçekten kendi sorunlarını ancak kendileri anlatabilirler. Bu katılımcılığı artırmak; hem kadın erkek eşitliğine duyarlı bir belediye olmak anlamında, hem de kentte kadınların katılımı anlamında oldukça önemli" diye konuştu.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Avukat Aslı Apçin, çalıştay masasında kadınların üreterek ekonomik kazanç elde edebilmesi, 18 yaş altı çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri ile üretici kadınlar için projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlara hakları konusunda sunumlar yaptıklarını kaydetti.

Günabakan Kadın Derneği Aktivisti Zübeyde Akpınar Akpınar da çalıştayın yeni dönem hazırlanacak stratejik plana yol gösterici olacağını düşündüğünü dile getirirken, Kadın Adayları Destekleme Derneği Mersin Şube Başkanı İlksen Sorguç Dinçer ise çalıştayda gelecek 5 yıl için ihtiyaçların belirlenip, belediye hizmetlerinin ona göre yapılacağını ifade etti. - MERSİN