Mersin\'de kadınlara yönelik destek hizmeti sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri, yılın başından bu yana 842 kişiye destek sağladı. Merkezlerde kadınlara psikolojik destek, yönlendirme, terapi ve şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme hizmetleri sunuluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri, desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Kadın Danışma Merkezlerinden, 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişi yararlandı. Büyükşehir Belediyesi, kadınların psikolojik, sosyal ve diğer birçok alanlardaki hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme, yönlendirme ve psikolojik destek hizmeti sunuluyor. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) yer alan Kadın Danışma Merkezi hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verirken, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kadın Danışma Merkezi ise haftanın her günü açık bulunuyor.

Kadın Danışma Merkezlerinde kadınlara fiziksel, psikolojik, ekonomik ve diğer şiddet türleri konusunda bilgilendirme yapılırken, ihtiyaç halinde sığınma evi, Kariyer Merkezi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği de sunuluyor. Kadınların acil durumlarda kullanabileceği KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kadın Danışma Merkezinde görev yapan uzman psikologlar tarafından bireysel terapi, çift terapisi, çocuk görüşmeleri ve grup terapileri de gerçekleştiriliyor. Ayrıca kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları ve çeşitli atölyeler de düzenleniyor. Kadın Danışma Merkezlerinden faydalanmak isteyen kadınlar 'Alo 185' Çağrı Merkezi üzerinden iletişim sağlayabilir.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, Otogar Kadın Danışma Merkezinin hafta içi her gün saat 08.00-17.00 arası hizmet verdiğini, Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kadın Danışma Merkezinin ise haftanın her günü açık olduğunu söyledi. Sahil, "3 uzman psikoloğumuz, Alsancak Mahallesi'nde yer alan Kadın Danışma Merkezimizde görev yapıyor. Şiddet türlerinin tamamına karşı burada yönlendirme, bilgilendirme, ekonomik şiddete karşı barınma hizmeti için sığınma evi yönlendirmeleri yapılıyor. Aynı zamanda terapi hizmeti sunuluyor, grup terapisi yapılıyor, çok çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor" dedi.

Kadın Danışma Merkezi hizmetini Türkiye'de ilk olarak otogarda açan belediyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatan Sahil, "Yılın başından bu yana Kadın Danışma Merkezlerimizden 842 kişi yararlandı. İhtiyaç duyan tüm kadınları kadın danışma merkezimize bekliyoruz. Tüm kadınlara bütün şiddet türlerine karşı yönlendirme ve bilgilendirme hizmetlerini memnuniyetle sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - MERSİN