Mersin\'de Balkonun Önünde Düşen Kadın Yaralandı

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Mersin'de oturduğu binanı 3. katından havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde Tabiat Verdi adlı kadın, oturduğu binanın 3. katının balkonunda dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan aşağıya düştü. Acı içinde kıvranan kadının yardımına önce komşuları yetişti, ardından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra itfaiye ekiplerince sedye ile duvarın üzerinden geçirilerek ambulansa taşındı. Ayağındaki kırıklar dolayısıyla acı içinde bağıran kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN