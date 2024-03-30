Mersin\'de Kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin \'Trafik Park\'ta Ürünlerini Satıyor

Mersin'de kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin 'Trafik Park'ta açtığı satış birimlerinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Marina'nın kuzeybatısında yer alan Trafik Park'ta açtığı 11 satış birimiyle üretici kadınlara destek olmaya devam ediyor. Kadınlar, içerisinde Kooperatif Market'in yanı sıra satış birimleri bulunan Trafik Park'ta, ürünlerini bir yandan daha geniş kitlelere ulaştırırken, diğer yandan da bütçelerine katkı sağlıyor.
Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Bozdoğan, Türkiye'deki kooperatiflerin, özellikle kadın kooperatiflerin en büyük sorununun pazar olduğunu belirtti. Üreticilerin ürünlerini tüketiciye ulaştırma kısmında sorunlar yaşadığını dile getiren Bozdoğan, "Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kooperatif Market, bu açıdan güzel bir hizmet. Çünkü, burası el emeğiyle üretilmiş ürünleri direkt halka sergileme imkanı sunuyor. Üstelik, markette sadece Mersin'deki kadın kooperatiflerinin değil, Hakkari'den İzmir'e kadar kadın kooperatiflerinin bölgelerine has ürünleri de yer alıyor" dedi.
"Kooperatiflerle tüketicileri buluşturan kıymetli bir yer"
Kooperatif Market'te yaklaşık 20'ye yakın kadın kooperatifinin ürünlerinin yer aldığını aktaran Bozdoğan, marketin konumu itibariyle de üreticilere avantaj sağlayan bir bölgede olduğunu ifade etti. Kooperatiflerin genelde ürünlerini sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını ancak sınırlı sayıda kişiye ulaşabildiklerini belirten Bozdoğan, "Burası kooperatiflerle tüketicileri buluşturan kıymetli bir yer. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bir kooperatif birimi de bulunuyor. Kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu eğitimler, planlama ve organizasyonlar bu birimde yapılıyor. Burada ise ürünlerini sergileme ve pazarlama imkanı buluyor" diye konuştu.
"Burada kendimi dükkan sahibi gibi hissediyorum"
Deriden ürünler üreten Badegül Uçan Sucuoğlu, "Burada hem satış yapıyoruz hem de gelenlerle tanışıp, sohbet edebiliyoruz. Aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, bizim ne yaptığımızı da görebiliyorlar. Ayrıca, diğer üretici kadınlarla iş birliği de yapabiliyoruz" dedi.
Pandemi döneminde el becerilerini geliştirdiğini anlatan 24 yaşındaki Zarasu Yalçın da "İleride daha sağlam temeller atabilmem için erken yaşta böyle bir adım atmak bana artı kattı. Burada insanlar bizi tanıyor ve ürünlerimizi görüyor. Kadına bu kadar değer verildiğini ilk defa görüyorum. Bu açıdan çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.
Emekli öğretmen Hülya Serbest ise önceleri satış için sosyal medyayı kullandığını, üretici kadın stantlarını keşfedince satışlarını buradan yapmaya başladığını dile getirerek, "Birebir satışın ilk tecrübesini burada yaşadım. Burada kendimi dükkan sahibi gibi hissediyorum" diye konuştu.
El emeği ürünler satan Aslıhan Güllü Ünlü de kendisi satış yaparken çocuğunun da Trafik Park'ta güvenle oynadığını vurgulayarak, "Benim için en önemlisi bu. Burası bizim bir evimiz gibi" dedi. - MERSİN
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