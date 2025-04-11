Mersin'de Kayyum Yönetimi Altındaki Arsa Satışı Tartışma Yaratıyor

(MERSİN) - Mersin'in Akdeniz Belediyesi'nin 9 dönümlük ticari alan vasıflı arsasının satışına DEM Partili yönetim döneminde AKP itiraz etmiş, mahkeme satış kararını durdurmuştu. DEM Partili eski meclis üyesi Mehmet Aydın Kılıç, aynı arsayı şimdi kayyum idaresi satışa çıkardığını belirterek, "Biz o araziyi 700- 800 milyon liraya ihaleyle satmayı hedefliyorduk. Kayyum 375 milyon liradan satışa çıkarıyor" dedi.

Akdeniz Belediyesi 31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Partiye geçmiş, seçimden 10 ay sonra DEM Partili Eş Başkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan'ın yerine kayyum olarak Zeyit Şenel atanmıştı. Belediye meclisini de fesheden Akdeniz Belediyesi kayyumu, belediyenin birikmiş borçlarını ödeyebilmek için yaklaşık 700 milyon liralık arsa ve bina satışı ihalesine çıktı.

Akdeniz Belediye Meclisinin DEM Partili eski üyesi Mehmet Aydın Kılıç, DEM Partili yönetim döneminde satışı engellenen 9 dönümlük arazinin kayyum tarafından satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Kılıç, arazinin gerçek değerinin altında bir fiyatla satışa sunulduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

"DEM Parti döneminde burayı aslında biz belediyenin borçları nedeniyle ihaleye çıkarmak istedik ancak mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme süreci bunu iptal etti. Ne hikmetse, 2 aylık sürede kayyumun aceleye getirip 5 taşınmazı satmak istemesine biz anlam veremiyoruz. Aslında kayyumun ne olduğunun da bir göstergesidir. Akdeniz Belediyesine ait en değerli 5 taşınmazdan biridir burası. Şu anda 375 milyon bir değer biçmişler. Bizim tahminlerimize göre buranın değeri 700- 800 milyon lira civarında değeri var. Diğer taşınmazlardan biri, Maliye binasının arkasında eski TEDAŞ binası. Oraya da 170 milyon fiyat biçmişler. Oranın değeri de yaklaşık 300 milyon civarındadır. Bunu biz kendi dönemimizden biliyoruz. Mahkemenin iptal gerekçesi, 1/1000'lik planların çıkmamasından kaynaklı ucuza gitmesin diye böyle bir karar verdi. Ama şu anda değer biçilen fiyat onun çok altında. Bizim satacağımız rakam en azından 700- 800 milyon hedefliyorduk. Ama bugün 375 milyondan satışı yapılıyor. İlanda çıkan rakama baktığımızda 375 milyondan başlıyor. Bu en fazla nereye gider? Çok çok 500 milyon. Değerinin çok altında bir rakam. Bütün Akdeniz halkının bunu bilmesi gerekir. Çok değerli bir alan. Yaklaşık 9 dönümlük değerli bir alan. Gerçekten asıl ve net, usulsüzlük yapılmadan ihaleye çıkarılırsa belki yaklaşık bir milyarı bulan yerdir burası. Bunu zamanında liman da istedi. Yarın kime satılır bilmiyoruz ama buranın değeri bir milyar düzeyindedir. Umarız bu yanlıştan dönülür."