Mersin\'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Halkımızdan önümüzdeki yeni dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde Çay, Çilek, Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde bin ile bin 200 civarında modern konutla kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Çünkü Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrimizin girişi de modern bir hale gelecek" dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi sakinleri, mahalle esnafı ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Görev süresince Çay Mahallesi'ni daha önce de pek çok kez ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Gültak, kentsel dönüşüm projesi ve diğer hizmetlerle mahallenin birçok eksiğini giderdiklerini ifade etti.
"31 Mart'ta ipi tekrar göğüsleyeceğiz"
Esnaf ziyaretinde yaklaşan seçimlere yönelik görüşlerini aktaran Başkan Gültak, projelerinden bahsetti. Gültak, "Akdeniz'de artık barış, huzur ve kardeşlik var. Hiçbir ayrım yapmadan halkımıza sunduğumuz hizmetlerle de bu duygular pekişiyor. İnşallah 31 Mart'ta ipi tekrar göğüsleyeceğiz, barışın ve kardeşliğin yeniden teminatı olacağız. Çünkü Türk, Kürt, Arap, Laz, Alevi veya Sünni tüm vatandaşlarımızın nasıl ki belediye başkanı olduysak, tüm mahallelerde hizmet ürettiysek, kentsel dönüşüm projeleriyle, kadınlara yönelik projelerle, gençlerimizin eğitimine yönelik projelerle, en önemlisi de şehrimizin imarı ile bizzat ilgilenip şehrimizin ve ilçemizin marka değerini yükselteceğiz" diye konuştu.
"Özellikle kadınların kentsel dönüşüme büyük rağbeti var"
Çay Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüme büyük rağbeti olduğunu da dile getiren Gültak, "Özellikle mahalleli kadınlar TOKİ projelerinin devam etmesini istiyor. Modern, yeni, güvenli, doğal gazlı, park ve yeşil alanları olan yeni bir yaşam alanı talep ediyorlar. Proje ile Çay Mahallesi'nin evleri diğer ilçelerdeki evler gibi değerlendi. Bu hayatı gören gerek Çay, gerekse Çilek ve diğer mahallelerdeki kadınlar da yeni evler istiyorlar. Önümüzdeki dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde, başta Çay olmak üzere Çilek, Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde bin-bin 200 civarında konutla kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz. Zira hep söylediğim üzere Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrimizin girişi de modern bir hale gelecek" dedi.
"Akdeniz'e yeni kültür sanat evleri ile taziye evleri kazandıracağız"
Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlara, mahalleli kadınların geleneksel tandır ekmeği yapabilmesi için yeni tandır evleri yaptıklarını da kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'e ayrıca şu ana kadar 7 tane taziye evi de kazandırdık. Yeni dönemde en az 10 taziye evi daha yapmak istiyoruz. Çünkü kültürümüzde taziye geleneği büyük önem taşıyor. Yine yeni dönemde ayrıca 15-20 civarında da kültür ve sanat evini Akdeniz'e kazandırmayı planladık" şeklinde konuştu.
Sahada vatandaşların büyük memnuniyeti ile karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Gültak; "İnanıyorum ki 31 Mart'taki seçimde halkımızın desteği ve teveccühü ile Akdeniz'de tekrar ve büyük farkla seçilerek yeniden görevimizin başında olacağız, vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet vermeye kesinti olmadan devam edeceğiz. Geçen 5 yılda olduğu gibi barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde bulunuyor. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi ve kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.
Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.
Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...
Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.
Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?