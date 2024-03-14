Mersin'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor

Mersin\'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönem için alacakları 5 yıllık vize sayesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceklerini açıkladı. Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde yapılan esnaf ziyaretinde projelerini anlattı ve halkın büyük memnuniyetini dile getirdi.

14.03.2024 12:41  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Halkımızdan önümüzdeki yeni dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde Çay, Çilek, Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde bin ile bin 200 civarında modern konutla kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceğiz. Çünkü Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrimizin girişi de modern bir hale gelecek" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çay Mahallesi sakinleri, mahalle esnafı ve pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Görev süresince Çay Mahallesi'ni daha önce de pek çok kez ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Gültak, kentsel dönüşüm projesi ve diğer hizmetlerle mahallenin birçok eksiğini giderdiklerini ifade etti.

"31 Mart'ta ipi tekrar göğüsleyeceğiz"

Esnaf ziyaretinde yaklaşan seçimlere yönelik görüşlerini aktaran Başkan Gültak, projelerinden bahsetti. Gültak, "Akdeniz'de artık barış, huzur ve kardeşlik var. Hiçbir ayrım yapmadan halkımıza sunduğumuz hizmetlerle de bu duygular pekişiyor. İnşallah 31 Mart'ta ipi tekrar göğüsleyeceğiz, barışın ve kardeşliğin yeniden teminatı olacağız. Çünkü Türk, Kürt, Arap, Laz, Alevi veya Sünni tüm vatandaşlarımızın nasıl ki belediye başkanı olduysak, tüm mahallelerde hizmet ürettiysek, kentsel dönüşüm projeleriyle, kadınlara yönelik projelerle, gençlerimizin eğitimine yönelik projelerle, en önemlisi de şehrimizin imarı ile bizzat ilgilenip şehrimizin ve ilçemizin marka değerini yükselteceğiz" diye konuştu.

"Özellikle kadınların kentsel dönüşüme büyük rağbeti var"

Çay Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüme büyük rağbeti olduğunu da dile getiren Gültak, "Özellikle mahalleli kadınlar TOKİ projelerinin devam etmesini istiyor. Modern, yeni, güvenli, doğal gazlı, park ve yeşil alanları olan yeni bir yaşam alanı talep ediyorlar. Proje ile Çay Mahallesi'nin evleri diğer ilçelerdeki evler gibi değerlendi. Bu hayatı gören gerek Çay, gerekse Çilek ve diğer mahallelerdeki kadınlar da yeni evler istiyorlar. Önümüzdeki dönem için alacağımız 5 yıllık vize sayesinde, başta Çay olmak üzere Çilek, Turgut Reis, Bahçe ve Barış mahallelerimizde bin-bin 200 civarında konutla kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz. Zira hep söylediğim üzere Mersin'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrimizin girişi de modern bir hale gelecek" dedi.

"Akdeniz'e yeni kültür sanat evleri ile taziye evleri kazandıracağız"

Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlara, mahalleli kadınların geleneksel tandır ekmeği yapabilmesi için yeni tandır evleri yaptıklarını da kaydeden Başkan Gültak, "Akdeniz'e ayrıca şu ana kadar 7 tane taziye evi de kazandırdık. Yeni dönemde en az 10 taziye evi daha yapmak istiyoruz. Çünkü kültürümüzde taziye geleneği büyük önem taşıyor. Yine yeni dönemde ayrıca 15-20 civarında da kültür ve sanat evini Akdeniz'e kazandırmayı planladık" şeklinde konuştu.

Sahada vatandaşların büyük memnuniyeti ile karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Gültak; "İnanıyorum ki 31 Mart'taki seçimde halkımızın desteği ve teveccühü ile Akdeniz'de tekrar ve büyük farkla seçilerek yeniden görevimizin başında olacağız, vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet vermeye kesinti olmadan devam edeceğiz. Geçen 5 yılda olduğu gibi barışın, huzurun ve kardeşliğin teminatı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Akdeniz, Mersin, Çay, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kazakistan'da şiddetli deprem
    04 Mar Kazakistan'da şiddetli deprem

    Kazakistan'ın güneyindeki Almatı kenti yakınlarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Almatı'nın 31 kilometre güneyinde bulunuyor. Almatı'da sarsıntı anında uyarı sinyali verildi ve kent sakinlerine paniğe kapılmamaları uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı olmadığı ve hasarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

  • Özbek yapımı 'Sunday' filmi Batman Film Günleri'nde prömiyer yaptı
    04 Mar Özbek yapımı 'Sunday' filmi Batman Film Günleri'nde prömiyer yaptı

    Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.

  • Mersin'de Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi
    04 Mar Mersin'de Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

    Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş kurum olarak yer aldığı proje kapsamında 'Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Türkiye'de demokratik yerel yönetim için sivil katılımın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

  • Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
    04 Mar Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler

    TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.

  • BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Cambaz Neco'yu Ziyaret Etti
    04 Mar BBP Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, Cambaz Neco'yu Ziyaret Etti

    Büyük Birlik Partisi'nin Oltu Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar, seçim çalışmaları kapsamında Oltu'nun tanınmış ve sevilen simalarından biri olan, halk arasında 'Cambaz Neco' olarak bilinen Necati Davulcu'yu evinde ziyaret etti. Ziyaret, toplumun unutulmuş değerlerine sahip çıkma ve onları hatırlama önemini vurgulayan bir jest olarak hafızalara kazındı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum:
    04 Mar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum: "1 Nisan gelecek İstanbul gerçek belediyecilikle tanışacak

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, "106 yıl önce Of'ta yazdığınız tarihi şimdi burada yazıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

  • Kars'ın tarihi kimliği ve turistik destinasyonları dünyaya tanıtıldı
    04 Mar Kars'ın tarihi kimliği ve turistik destinasyonları dünyaya tanıtıldı

    IHAAW091710-HMN/4-03-2024- Serhat şehri Kars; gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği dünyaya tanıtıldı(Fotoğraflı)Serkan Erkoç KARS (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından...

  • Hakkari'de Ramazan öncesi market denetimleri başladı
    04 Mar Hakkari'de Ramazan öncesi market denetimleri başladı

    Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında eş zamanlı denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

  • Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
    04 Mar Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak

    Yerel seçim miting programlarına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek. Ekonomideki son durum, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim ve öğretmen atamalarının masaya yatırılacağı zirveyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek 3 bin liraya çıkartılan emeklinin bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltildiğini duyuracağı öne sürüldü.


13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman Belediyesi’nden motivasyon tabelası “Büyükşehir“ ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
13:35 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
13:05 Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan’a dava açıyor Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 14:28:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement