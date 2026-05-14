Mersin'de gıda denetimleri bayram öncesi sıklaştırıldı

14.05.2026 14:25  Güncelleme: 14:28
Mersin'de, Kurban Bayramı öncesi gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hal komplekslerinde sıkı denetimler yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve belgeleri kontrol etti.

Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de hal komplekslerinde denetimler sıklaştırıldı. Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan ürünlerden iş yerlerindeki belge ve künye kontrollerine kadar kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de de denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri hal komplekslerinde ortak denetim yaptı.

Sabahın erken saatlerinde hal giriş kapılarında başlayan denetimlerde, hale giriş yapan ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri ve faturalandırma evrakları kontrol edildi. Kapı girişlerindeki incelemelerin ardından ekipler hal içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin mevzuata uygunluğu, izlenebilirliği ve belge kontrollerinin yapıldığı çalışmalarda muhtemel aksaklıklara karşı incelemelerde bulunuldu.

"Gıda maddelerini düzene almaya çalışıyoruz"

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin artırıldığını belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız denetimlerimizi, özellikle gıda maddelerinin yoğun olarak arz edildiği halde denetimlerimizi artırıyoruz. Zaten devam etmekte olan denetimlerimizi 5996 sayılı ve 6585 sayılı kanunların çerçevesinde ilgili denetimlerimizi artırarak halkımızın daha sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayan gıda maddelerini düzene almaya çalışıyoruz. Yapılan künye çalışmaları, yani kimlik bilgisi ürünlerin denetleniyor. Onun haricinde faturalandırma bilgileri çalışmaları yapılıyor" dedi.

"Turistik tesislerde ve otogarlarda da denetimlerimiz devam edecektir"

Denetimlerin yalnızca hallerle sınırlı olmadığını ifade eden Sümer, "Maliye ve Büyükşehir Belediye yetkililerinin de katılımıyla birlikte düzenlediğimiz bu denetimde aksak görülen kişiler ve işletmeler, firmalar hakkında idari işlemler yapılmaktadır. Bu sadece hal ile sınırlı değil ama ağırlıklı olarak hallerde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Diğer kısımlarda da çalışmalarımız, örneğin turistik tesislerin olduğu alanlarda, otogarlarda ve diğer tesislerde denetimlerimiz devam etmektedir ve devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye'de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
