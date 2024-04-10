Mersin\'de Mahalle ve Okullara Yeni Çocuk Oyun Grupları Kazandırıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki mahalle ve okullara yeni çocuk oyun grupları kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde yer alan Toroslar Özel Eğitim Anaokulu, Toroslar Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Yenişehir ilçesinde yer alan Kuzeykent Mahallesi Cuma Pazarı yanında yer alan alana çocuk oyun grubu kazandırdı. Çocukların güvenle oynayabileceği oyun gruplarının içerisinde; düz kaydırak, spiral kaydırak, salıncak ve tahterevalliler bulunuyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Peyzaj Mimarı Görkem Arkan, çocuk oyun grupları hakkında şu bilgileri verdi:

"Oyun grubunun içerisinde donanım olarak; düz kaydırak, spiral kaydırak, salıncak ve tahterevalliler bulunuyor. Her bir malzemenin kuruluşlar tarafından güvenli olduğuna dair raporları da bulunmaktadır. Aynı zamanda kurulum sonrasında yine yetkili akreditasyon kuruluşları alana gelerek oyun alanının güvenli olduğuna dair tarafımıza bir rapor vermekte ve biz de bu rapora istinaden çocuklarımızın kullanımını açmaktayız. Vücutta biriken elektrik enerjisini alması ve çocukların düşme ihtimaline karşı oluşabilecek yaralanmaları en aza indirgenmesi için zeminde doğal bir malzeme olan kumu tercih ediyoruz. Aileler ve çocukları bu alanları güvenle ve huzurla kullanabilirler. Bizler de bu kapsamda gelen talepler doğrultusunda kurulumlarımızı yapmaya devam etmekteyiz."

Vatandaşların taleplerini 'Alo 185' ve 'Teksin' üzerinden oluşturabileceklerini hatırlatan Arkan, "Okullarımız, bizlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla taleplerini iletiyor. Bizde bunun üzerine sahaya giderek alanın önce uygunluğuna bakıyoruz. Eğer uygunsa onu idaremizle paylaşıp kurulumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için memnuniyetle çalışıyoruz" dedi.