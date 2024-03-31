Mersin\'de Mahalli İdareler Seçimleri Başladı

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Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Kentte 13 ilçede, 4 bin 455 sandıkta toplam 1 milyon 345 bin seçmen oy kullanacak.

22 adayın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 194 adayın da 13 ilçe belediye başkanlığı için yarıştığı Mersin'de oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar kayıtlı oldukları bölgelerdeki okullara, ellerindeki seçmen kağıtlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde giderek oy kullanmaya başladı. Mersin'de 13 ilçede, 806 mahallede, 906 sandık bölgesinde, 4 bin 455 sandıkta toplam 1 milyon 345 bin seçmen oy kullanacak.

Şu ana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, seçimler dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Seçim dolaysıyla kentte, 7 bin 35 emniyet müdürlüğü personeli, 2 bin 630 jandarma ve 193 sahil güvenlik olmak üzere 9 bin 858 personelle güvenlik tedbiri alındı.

Öte yandan, Mersin'de seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülmesi için valilik koordinesinde Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Seçim süreci bu merkez üzerinden takip edilirken, 112 Çağrı Merkezi de gelen çağrılara anında yanıt verecek. - MERSİN