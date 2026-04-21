Mersin'de Market İçin Ceza!

21.04.2026 18:50
Mersin'deki markette kedi dışkısı bulunduğu iddiasıyla 52 bin TL ceza kesildi, denetimler devam ediyor.

Mersin'de bir markette açıkta satılan pirinçte 'kedi dışkısı' bulunduğu iddiası üzerine başlatılan inceleme sonucunda işletmeye 52 bin 801 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette açıkta satılan pirinçte yabancı madde bulunduğu iddiası, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından işletmede yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonrası işletmeye, 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası kesildi.

"Hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi"

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan görüntülere istinaden denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "İlgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda 'Gıda Hijyeni Yönetmeliği' kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı' ile 'Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması' üzerinden ihbar ve şikayetlerini iletebileceği hatırlatılarak, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yine kazandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yine kazandı
Edirne’de kereste fabrikasında yangın Edirne'de kereste fabrikasında yangın
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
18:59
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:58
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
