MERCEK kurslarıyla aile işletmesi yeniden doğdu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin istihdamı artırmak ve mesleki gelişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, hem bireylere yeni iş kapıları açıyor hem de mevcut işletmelerin gelişimine katkı sunuyor. 18 yaş üstü herkese açık olan ve ücretsiz eğitim imkanı sağlayan kurslar, özellikle kadınlar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren merkezlerde; meslek edinmek, mesleğini geliştirmek ya da değiştirmek isteyen vatandaşlara geniş bir alanda eğitim veriliyor. Kursiyerler yalnızca eğitim sürecinde değil, sonrasında da desteklenerek iş hayatına daha güçlü hazırlanıyor.

İşletmelere profesyonel dokunuş

MERCEK kurslarından faydalanan Özlem Bolat da aldığı eğitimlerle aile işletmesini geliştiren girişimcilerden biri oldu. Gastronomi alanında kadayıflı tatlılar yapımı, pizza, Türk mutfağı, aşçı çırağı, yaş pasta yapımı ve geleneksel hamur ürünleri kurslarına katılan Bolat, daha önce sınırlı ürün yelpazesi olan kafelerinde menüyü zenginleştirdi.

Sadece tantuni ve atom satışı yapılan işletmeye yeni tatlılar ve ev yemekleri ekleyen Bolat, hem müşteri çeşitliliğini artırdı hem de işletmenin ekonomik yapısını güçlendirdi. Kurslarda verilen hijyen, iş sağlığı ve güvenliği ile maliyet hesaplama gibi dersler de işletmenin sürdürülebilirliğine katkı sağladı.

"Herkesi kurslarımıza bekliyoruz"

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursların hem teorik hem uygulamalı olarak verildiğini belirterek, "Gastronomi alanında verdiğimiz eğitimlerde hijyenden maliyet hesabına, sunum tekniklerinden iş güvenliğine kadar kapsamlı bir içerik sunuyoruz. Kursiyerlerimizin gelişimini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kursiyerlerin kendi işletmelerine kattığı yeniliklere de değinen Maya, "Kursiyerimiz ürün çeşitliliğini artırarak işletmesini geliştirdi. Bu tür başarı hikayeleri bizim için çok kıymetli. Meslek edinmek ya da kendini geliştirmek isteyen herkesi ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendimi geliştirdim, işletmemiz büyüdü"

Aldığı eğitimlerle işletmesine yeni bir yön veren Özlem Bolat ise MERCEK kurslarının kendisine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Daha önce bilmediğim birçok ürünü öğrendim. Bu ürünleri işletmemize kazandırdım. Kurslara devam ederek kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurslarından çok memnunum, herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - MERSİN