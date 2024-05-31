Mersin\'de Metal Fabrikasında Sabaha Karşı Çıkan Yangın Söndürüldü

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Mersin'de bir metal fabrikasında sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şakir Gülmen Mahallesi Köprüler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın büyük kısmında etkili olan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN