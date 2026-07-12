Mersin'de Minik Yamaç'ın Acı Sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Minik Yamaç'ın Acı Sonu

12.07.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi uğurlandı.

Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanedeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Evladının tabutunu taşıyan acılı anne Asyete Erdemci'nin, "Ağlamayın çocuğum korkar" sözleri yürekleri dağladı.

Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 24 Haziran akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı. O sırada çocuğun arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, durumu fark ederek torununu kurtarmak için müdahale etti. Müdahale sırasında anneanne de elektrik akımından hafif şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan minik Yamaç, annesi tarafından komşularının aracıyla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali Erdemci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yamaç Ali için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının omuzlarında taşınan minik Yamaç'ın tabutuna sarılan anne Asyete Erdemci, uzun süre gözyaşı dökerek, "Ağlamayın çocuğum korkar" dedi. Oğlunun tabutunu bir süre omuzlarında da taşıyan acılı anneyi yakınları güçlükle teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Yamaç Ali Erdemci'nin cenazesi, Güneykent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Minik Yamaç'ın Acı Sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

15:20
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu
15:08
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
15:04
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
14:54
Milli parkta dehşet Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı
14:30
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 15:26:46. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Minik Yamaç'ın Acı Sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.