Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği

24.03.2022 12:08
Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği

InogarArt ve Atölye Mersin tarafından farklı disiplinlerden girişimcilerle networking ve işbirliği fırsatları oluşturmak üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 'bakliyata alternatif bakış' temasıyla düzenlenen 'Pop-Up Dinner' etkinliği, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı ve Yayla Agro...

InogarArt ve Atölye Mersin tarafından farklı disiplinlerden girişimcilerle networking ve işbirliği fırsatları oluşturmak üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 'bakliyata alternatif bakış' temasıyla düzenlenen 'Pop-Up Dinner' etkinliği, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı ve Yayla Agro Ar-Ge Merkezi işbirliği ile Mersin'de ilk defa gerçekleştirildi.

'Pop-Up Dinner' öncesinde düzenlenen atölyede, Mersin'de kültür, sanat, spor gibi alanlarında kilit rollerde olan isimlerden oluşan katılımcılar bir araya gelerek, Inogar Kooperatifi, InogarArt ve Atölye Mersin hakkında bilgi edindi, sektörlerin durumunu değerlendirerek girişimciliğin desteklenmesi için işbirliği ve yol haritası üzerine fikirler geliştirdi.

Inogar Mersin'de gerçekleştirilen 'Pop-Up Dinner' etkinliği kapsamında, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri mutfağın sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini de keşfetme fırsatı yakalarken, şefler o güne özel ilk defa oluşturdukları menüde bilgi ve deneyimlerini özgürce yansıtma şansına eriştiler. Etkinlik ile toplulukların kaynaşması için mekan ve ortam desteği sağlanmış oldu. - MERSİN

Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği
Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği
Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği

YORUMLAR
500
Akdeniz Belediyesi, 1 kuruş ödemeden 30 milyon TL'lik tesis kurdu Akdeniz Belediyesi, 1 kuruş ödemeden 30 milyon TL'lik tesis kurdu Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anılacak Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anılacak

Araştırma Geliştirme, Toros Dağları, Atölye, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:15:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Pop-Up Dinner' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement