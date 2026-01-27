İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı: 13 Yaralı - Son Dakika
İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı: 13 Yaralı

27.01.2026 23:20  Güncelleme: 09:42
Mersin'in Erdemli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır toplam 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

(MERSİN) - Mersin'in Erdemli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde, otoyol çalışmasının sürdüğü şantiye yolu üzerinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 46 K 5044 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, ambulans ve itfaiye birimi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği noktaya en yakın mesafede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tömük İtfaiye Müfrezesi ve Erdemli ile Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Dalgıç ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Yan yatan araç içerisinde bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz ve koordineli çalışmasıyla tek tek çıkarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazinin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülürken, iş makinelerinin de desteğiyle yaralılar uçurumdan yukarı taşınarak ambulanslara ulaştırıldı.

Kazada sürücü dahil olmak üzere 1'i ağır toplam 13 kişi yaralandı. Ağır yaralı kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA

Erdemli, Mersin, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

