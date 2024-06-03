Mersin'de Sıcak Havadan Bunalanlar Gölgeliklere Sığındı - Son Dakika
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Mersin'de Sıcak Havadan Bunalanlar Gölgeliklere Sığındı

Mersin\'de Sıcak Havadan Bunalanlar Gölgeliklere Sığındı

Meteoroloji yetkililerinin sıcak hava uyarısı yaptığı Mersin'de sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı. Vatandaşlar park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı. Hayvanlar da sıcaktan etkilendi, güvercinler su leğenlerine girerek serinlemeye çalıştı.

03.06.2024 15:33
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Mersin'de sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar gölgeliklere sığındı, kimileri de 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkililerinin sıcak hava uyarısı yaptığı kentler arasında yer alan Mersin'de sıcaklık 40 dereceyi buldu. Kent merkezinde termometreler zaman zaman 40 dereceye kadar çıkarken, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğu belirtildi. Sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar park ve bahçelerde ağaç gölgelerine sığınarak güneşten korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise muhallebi, buz püresi, nişasta, gül suyu ve şerbet ile yapılan 'bici bici' yiyerek serinlemeye çalıştı. İşleri gereği dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise zaman zaman gölgeliklerde molalar verdi.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ulu Cami avlusunu mesken edinen güvercinler ise leğenlere konulan sudan gerek içerek gerekse içine girerek serinlemeye çalıştı. Kimi güvercinler de ağaç gölgelerinde konakladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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