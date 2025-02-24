Mersin'de Soğuk Hava Çiftçileri Vurdu - Son Dakika
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Mersin'de Soğuk Hava Çiftçileri Vurdu

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Mersin'de eksi 9 dereceye düşen sıcaklıklar, meyve ağaçlarını dondurdu, çiftçiler zarar gördü.

24.02.2025 21:03
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(MERSİN) - Mersin'de çiftçiler, son üç gündürhava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte seralarının zarar gördüğünü, meyve ağaçlarının ise donduğunu belirtti. Bir çiftçi, "Şu anda çok mağduruz. Soğuk, yaklaşık 50 ton malımı vurdu. Devletten bir ricam var. Bu bölgeyi afet bölgesi ilan etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Son yılların en sert kışını yaşayan Mersin'de hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Meteoroloji'nin don uyarısı yapmasının ardından örtü altı üretim yapılan bölgelerde çiftçiler, seralarının ısısını sabit tutabilmek için üç gece boyunca nöbet tuttuklarını, seralarda soba yaktıklarını belirttiler. Soğuk hava, seraların yanı sıra çiçek verme aşamasında olan şeftali, erik, kayısı, kiraz gibi sert çekirdekli meyve ağaçları ile hasat aşamasında olan limon ağaçlarını da vurdu. Sigorta yatıracak güçleri olmadığı için sigorta yaptıramadıklarını söyleyen yöre çiftçileri, "Mersin afet bölgesi ilan edilmeli" dediler.

Don felaketinin vurduğu köylerden olan Mezitli'ye bağlı Bozön köyünde yaşayan çiftçi Necmi Tek, "Şu anda çok mağduruz. Birçok arkadaşımız TARSİM yaptırdı yaptırmadı bilmiyorum. Yoğun bir şekilde soğuklardan dolayı özellikle sert çekirdeklilerde, şu an benim 20 ton şeftalime vurdu. 10 tona yakın eriğime vurdu. Yaklaşık 20 ton limonuma vurdu. Yaklaşık 50 ton malıma vurdu. TARSİM'e gidip sigorta yaptırmamıştık. Çünkü Harbiden söylüyorum, iki senedir TARSİM'e verecek para yok, yetişmiyor çünkü. Limonumuz geçen sene, haziranda çok sıcak olmuştu, ondan dolayı da zarar gördük. Bu zarardan dolayı da TARSİM'e verecek para yok. Sulama Birliği'ni zor ödüyoruz. Gerçekten çok mağduruz. Bizim köylerde yaş ortalamamız 50. 10 sene maalesef biz üretici olarak, hiçbir genç girişimci görmüyoruz. Köylümüz yaşlı ve yorgun. Devletten bir ricam var. Bu bölgeyi afet bölgesi ilan etmelerini rica ediyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bizi unutmayın. Unutursanız biz de sizi unuturuz" dedi.

Çiftçi Yahya Demir de "Köyümüzde müthiş bir don oldu. Narenciye, şeftali, erik kalmadı. Hepsini soğuk vurdu. Eksi 9'u gördü. Son 30 yıldır ben böyle soğuk görmedim. İlk defa eksi 9'a düştüğünü gördüm. 70 yıllık yafa ağaçları bile mahvoldu. Köylü perişan. Çare üretemiyor insanlar. Sadece düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Soğuk Hava Çiftçileri Vurdu - Son Dakika

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