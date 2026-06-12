Mersin'de tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi

Mersin\'de tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi
12.06.2026 12:37  Güncelleme: 12:38
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Mersin Akdeniz'de zabıta ekiplerinin denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi ve işletmeye para cezası kesildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletme hakkında idari para cezası uygulanırken, ürünler bertaraf edilmek üzere imha merkezine gönderildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla market ve gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Bahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü tespit edildi.

Denetimlerde raflarda satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri tek tek incelenirken, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin yaklaşık 3 yıl önce geçtiği belirlendi. Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler ekipler tarafından raflardan toplatılarak muhafaza altına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda satışı yapılan iş yerlerinde düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Son yaptığımız kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi halinde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürüne el koyduk" dedi.

Esnafa ürün takiplerini düzenli yapmaları çağrısında bulunan Sivaslıoğlu, son kullanma tarihi yaklaşan veya geçmiş ürünlerin raflardan kaldırılmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını kaydetti.

Ele geçirilen ürünlerin Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde tutanak altına alındığı bildirildi. İşletmeye ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, ürünlerin imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de tarihi geçmiş gıda ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

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