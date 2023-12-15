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Mersin'de tarihi okulun yenilenmesi için protokol imzalanacak - Son Dakika
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Mersin'de tarihi okulun yenilenmesi için protokol imzalanacak

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, tarihi Çankaya İlköğretim Okulu'nun yenilenmesi ve tekrar eğitim kurumu olarak hizmet vermesi için protokol imzalama sürecini başlattı.

Mersin\'de tarihi okulun yenilenmesi için protokol imzalanacak
15.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:22
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, uzun süre kendi haline bırakılan tarihi Çankaya İlköğretim Okulunun yenilenip tekrar bir eğitim kurumu olarak çocuklara hizmet vermesi amacıyla başlattığı süreç devam ediyor.

Akdeniz Belediye Meclisi Aralık ayı 2'nci olağanüstü toplantısını, Başkanvekili Aydın Egin yönetiminde gerçekleştirdi. Bir önceki birleşim tutanak özetinin okunmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Çankaya İlkokulunun yenileme işlerinin, Mersin Valiliği bünyesinde kültür varlıkları katkı payı bütçesiyle yaptırılması, yenileme işlerinin katkı payından destek sağlanmayan kısmının ise belediye bütçesinden karşılanması için protokol imzalamak üzere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a yetki verilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Konu, görüşülmek üzere tüm komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz Belediye bürokratlarının sürece ilişkin meclis üyelerini bilgilendirmesi ve meclis üyelerinin de konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından, bir asrı geride bırakan tarihi Çankaya İlköğretim Okulunun yenilenmesi ve bir eğitim kurumu olarak yeniden hizmet vermesine dair gündem maddesi tüm komisyonlara havale edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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