Mersin\'de Tek Tırnaklı Et Tedirginliği

Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, "Bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ve kamuoyuyla paylaşılan sonuçlarda zaman zaman at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin bazı ürünlerde tespit edilmesi, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin güvenilirliğini yeniden gündeme taşıdı. Son dönemde Mersin'de yaşanan tespitler vatandaşların kırmızı et tüketimine ilişkin endişelerini artırırken, etin nasıl ayırt edilebileceği, güvenilir etin nereden alınması gerektiği ve alışveriş sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği merak konusu oldu.

"Kasap esnafımız büyük oranda temiz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, kasap esnafına güvendiğini belirterek, "Ben kasabıma güveniyorum. Bizim kasap esnafımızda bu tür olaylar istisnai durumlarda. Bazı insanlarda tabii ki çıkıyor ama büyük oranda temiz. Küçük esnaf, mahalle kasabı bizim için elzem, bizim için önemli" dedi.

Tek tırnaklı etin farklı et ürünlerinin içerisine karıştırılabileceğine dikkat çeken Pekmez, "Sucuk, kıyma hepsinde olabilir et sonuçta. Biz bunu tüketiyoruz. Her yemeğe de girebilir, parça etin içine de girebilir, kuşbaşıya da girebilir, kıymaya da girebilir. Dikkatli olunması lazım" ifadelerini kullandı.

"Tespit edilenleri meslekten men etmek gerekiyor"

Bu tür olayların işini düzgün yapan esnafa zarar verdiğini belirten Pekmez, "Yapan insanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. İşini güzel yapan esnafımıza çok zarar veriyorlar. Bundan çok muzdarip olduk. Hele ki Mersin pilot bölge, her haberlere çıktığımızda burada bir başkan olarak üzülüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara güvendikleri esnaftan alışveriş yapmaları çağrısında bulunan Pekmez, "Tüm tüketici kardeşlerimden rica ediyorum; bildiği en iyi kasap, mahalle kasabı. Onlardan alışveriş yapmalarını rica ediyorum" dedi.

"Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum"

Denetim ve cezaların artırılması gerektiğini ifade eden Pekmez, "Denetim ve cezalar yeterli desem yalan olur. Daha da yükseltilmesini istiyorum, çünkü canı yansın ki bir daha bu işlere bulaşmasınlar. Kötü, iyiye örnek olmasın. İşini iyi yapan tüm esnaf arkadaşlarıma hayırlı işler diliyorum. İşini kötü yapan insanları da buradan teessüfle kınıyorum" ifadelerini kullandı.