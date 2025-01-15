Mersin'de Umre Semineri Yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Umre Semineri Yapıldı

Mersin\'de Umre Semineri Yapıldı

Mersin Bozyazı'da düzenlenen seminerde umreye gidecekler bilgilendirildi. Manevi hazırlıklar vurgulandı.

15.01.2025 12:19
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde umre için kutsal topraklara gideceklere seminer düzenlendi.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, Denizci Mehmet Camii'nde gerçekleştirilen seminerde, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlara bilgi vererek, umre ibadetinin manevi değerine ve hazırlık sürecinin gerekliliklerine dikkat çekti. Umrenin Müslümanların hayatında bir arınma ve ruhsal yenilenme fırsatı sunduğunu belirten Avcı, bu yolculuğun sadece fiziksel bir seyahat değil, aynı zamanda kişinin kendini hesaba çekmesi ve maneviyatını güçlendirmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti. Umreye gitmeden önce yapılan maddi ve manevi hazırlıkların ibadetin anlamını derinleştirdiğini vurgulayan Avcı, özellikle niyetin samimiyeti, sabır ve dua gibi kavramların bu süreçteki önemine değinerek, kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin usul ve adabına ilişkin detayları anlattı. Seminerde Kız Kuran Kursu öğreticisi Hacer Arı da sunum yaptı.

Seminerde vatandaş, umre ibadetiyle ilgili sorularına cevap alma imkanı da buldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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