 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Üretici Kadın Stantları Yeni Yıl İçin Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Üretici Kadın Stantları Yeni Yıl İçin Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın elinden üretimi desteklemek ve kadınlara yeni gelir kapıları oluşturmak amacıyla kent genelinde üretici kadın stantlarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlar, yeni yıl temalı ürünler ve hediyelik eşyaların bulunduğu stantlarında yer alacaklar.

Mersin\'de Üretici Kadın Stantları Yeni Yıl İçin Kuruldu
17.12.2023 - 11:49,
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediyesi hem kadın elinden üretimi desteklemek hem de kadın emeğine vurgu yapmak ve kadınlara yeni gelir kapıları oluşturmak amacıyla kent genelinde sürdürdüğü üretici kadın stantlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu çerçevede, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üretici kadın stantları bu kez, yeni yıl çerçevesinde bir alış veriş merkezinde kuruldu. 1 Ocak'a kadar üretici kadınların stant açacağı alış veriş merkezinde kadınlar, el emeği yeni yıl temalı ürünlerle ve hediyelik süs eşyaları ile birlikte stantlarının başında olacaklar.

Üretici kadınlar yeni yıl için birbirinden eşsiz tasarımlar ortaya koydu

Ürettiği ürünlerden elde ettiği gelirlerin bir kısmını sokak hayvanlarına, kimsesiz çocuklara ve engelli bireylere ayırdığını söyleyen Tülay Pekol, "Hem evime büyük bir katkı sağlamış oluyorum hem de bütçemin bir kısmını ayırdıktan sonra sokak hayvanlarına, kimsesiz çocuklara, engelli arkadaşlarımıza destek oluyorum" dedi. Üreten bütün kadınların bu stantlarda yer alması gerektiğini söyleyen Pekol, "Üretici firmaların mağazalarına nazaran, bizlerin üretmiş olduğu ürünler daha kişiye özel ve fiyatı uygun. Örneğin dış piyasada satış fiyatı 2 bin lira olan ürünleri, daha uygun fiyata bizlerden alabilirler. Bütün arkadaşlarımıza da aynı şekilde destek olmuş olurlar" diye konuştu.

Bankacılık sektörünü bırakmasının ardından hobilerine yönelen ve Büyükşehir Belediyesi sayesinde hobilerinden para kazanmaya başlayan üretici kadınlardan Esin Özöksüz ise ilk kez yılbaşı konseptiyle stant açtığını belirtti. Yılbaşı temalı kapı süsü, nazar boncukları ve seramikten yapılma pek çok ürünü sergilediğini belirten Özöksüz, "Tüm üretici kadınlarla yılbaşı sonuna kadar buradayız. Sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arasında bütün Mersinlileri standımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi standımızda kadınlarla birlikteyiz"

Seramik öğretmeni olan Özge Emine Yılmaz, ablasıyla birlikte üretim yaptıklarını belirterek, el emeği ürünlerini stantta sattıklarını ifade etti. Üreten tüm kadınlarla birlikte ilerlediklerini kaydeden Yılmaz, "Karaduvar'daki kadınların elinden çıkan ürünlerimiz de burada var. Birçok kadına, kadın üreticinin ürünlerini satıyoruz. Kendi standımızda kadınlarla birlikteyiz" şeklinde konuştu.

Üretici Özlem Yılmaz da yeni yıl teması içeren ürünleri ile stantta yerini aldı. Keyifli bir şekilde yeni yılı karşılayacaklarını söyleyen Yılmaz, "Kadın üreticiler olarak biz her sene belirli dönemlerde ve dönüşümlü olarak burada stantlar açıyoruz. Herkesi üretici kadın ürünlerini almaya davet ediyorum. Hep beraber yeni yılı karşılayabiliriz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Üretici Kadın Stantları Yeni Yıl İçin Kuruldu - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:00:49. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Üretici Kadın Stantları Yeni Yıl İçin Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement