Mersin\'de \'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir\'den\' Kampanyası Başarıyla Devam Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında 52 köpek ve 32 kedi sahiplendirildi. Kampanya çerçevesinde son olarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Turan Küpeli ve Ahmet Başer birer köpek sahiplendi.

Büyükşehir Belediyesinin 23 Ağustos'ta başlattığı, Başkan Vahap Seçer tarafından da tanıtımı yapılan 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin mama, bakım ve veteriner ücretleri dolayısıyla sahiplenme sayılarında yaşanan düşüşü de göz önünde bulundurarak, sahiplenmeye teşvik edecek pek çok kolaylık sağladığı kampanya çerçevesinde kısa sürede 52 köpek ile 32 kedi sahiplendirildi.

"Bireysel sahiplenme sayılarında artış var"

Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, kampanya çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ birimleri yerleşkelerine en az birer köpek sahiplendirmeye başladıklarını söyledi. Bireysel sahiplenme sayılarında da artış olduğunu ifade eden Yıkılmaz, "Ekonomik sıkıntılardan dolayı insanların hayvan bakımını maddi olarak üstlenemeyeceğini düşünmesi, sahiplenme oranını yıllık bazda son derece düşmüştü. Ağustos ayı başına kadar toplam 300 civarında kedi ve köpek sahiplendirmesi mevcutken, şu an ciddi bir artış var" dedi. sahiplen.mersin.bel.tr adresi üzerinden, sahiplendirilecek kedi ve köpekler hakkında bilgi alınabileceğini vurgulayan Yıkılmaz, "Çok sayıda vatandaşımız kampanya kapsamında köpek sahiplenmek için bakımevimize geliyor. Özellikle köpeklerde mama sorunu, veteriner hekim ve ilaç ücretlerinin pahalı olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı köpek sahiplenme sayısında ciddi bir azalma vardı. Aynı zamanda sahipli olan köpeklerin de maalesef bakımevlerine veya sokağa terk edilmesi söz konusuydu. Bu konuda vatandaşlarımız kampanyadan son derece memnun" diye konuştu.

"Bakımevlerinde ilgiye ve sevgiye muhtaç çok fazla hayvan var"

Kampanya kapsamında Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde Rottweiler cinsi bir köpek sahiplenen ve ismini Roze koyan Turan Küpeli de bir cana yuva olmaktan dolayı son derece mutluluk duyduğunu ifade etti. Küpeli, "Bakımevindeki personel mama desteği verdi. 2 yıl boyunca aşı ve herhangi bir sorunda ameliyat desteği vereceklerini de söylediler. Özellikle hayvan beslemek isteyen, ancak maddi durumu olmayanlar için çok iyi bir uygulama. Barınakta Roze'u gördüm ve aramızda bir sıcaklık hissettim. Bunun üzerine sahiplenmek istedim" dedi. Yeni kısırlaştırılan Roze'un 1,5 yaşında olduğunu belirten Küpeli, "Büyük ırk olduğu için evde beslenmez deniliyor. Ama bu yetiştirme tarzına bağlı. Havlaması, saldırması veya zararı yok. Çok uysal ve akıllı bir köpek. Herkesle çok iyi anlaşıyor3 diye konuştu. Satın almak yerine bir can dostu sahiplenmenin önemine değinen Küpeli, hayvan bakımevlerinde gerçekten ilgiye ve sevgiye muhtaç çok fazla hayvan olduğuna kaydetti.

"İmkanı olan herkes bir canlıya sahip çıkmalı"

Jack Russell Teriyer melezi Moly'i sahiplenen hayvanseverlerden Ahmet Başer ise hayvanları çok sevdiğini belirterek, baktığı bir köpekleri daha olduğunu ifade etti. 6 aylık olan Moly'nin kendilerine hemen alıştığını kaydeden Başer, "İmkanı olan herkes sadece köpek değil; kedi de olabilir, kuş da olabilir bir canlıya sahip çıkmalı. Biz bunu yaparak, gerçekten manevi bir haz alıyoruz. Kafamızı yastığa koyduğumuz zaman, rahat uyuyabiliyoruz. Çünkü sonuçta bir can kurtarıyorsunuz. Bu tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Toplum olarak buna el attığımız zaman, her şey daha güzel olur" dedi.

Kampanya kapsamındaki destekler

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sahiplenilen köpeklerin 2 yıl süreyle günlük kuru mama ihtiyaçları belirli periyotlarla karşılanacak. Ayrıca 3 ayda bir iç ve dış parazit ilaçları uygulanırken, 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verilecek. Yılda bir kez kuduz aşısı uygulamasının yapılacağı kampanya çerçevesinde, yavruyken sahiplenilen köpeklerin kısırlaştırılması da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yapılan protokol doğrultusunda, anlaşmalı veterinerlerde yapılacak operasyonlar ve her türlü müdahaleler de yüzde 25 indirimli olacak. - MERSİN