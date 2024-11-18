Mersin'de Yerel Pazarcılar, Belediye Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Yerel Pazarcılar, Belediye Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi

Mersin\'de Yerel Pazarcılar, Belediye Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis edilen pazar yerlerine tepki gösteren yerel pazarcılar, Toroslar Belediyesi önünde toplandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek isteyen esnaf, protesto sırasında çeşitli sloganlar attı.

18.11.2024 15:12  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına iki halk pazarı yeri tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcılar, Toroslar Belediyesi önünde toplandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek isteyen pazarcı esnafı, belediye binası önünde toplanarak kararı protesto etti.

Toroslar ilçesinde, il dışından gelen pazarcı esnafına yer tahsisi edilmesine tepki gösteren yerel pazarcı esnafı, Toroslar Belediyesi önünde toplanarak, uygulamayı protesto etti. İddiaya göre, Toroslar Belediyesi, Güneykent Mahallesi'nde iki ayrı pazar yerini il dışından gelen pazarcı esnafına tahsis etti. Bu duruma tepki gösteren yerel pazarcılar, Belediye Başkanı Yıldız ile görüşmek ve taleplerini iletmek amacıyla belediye binası önünde toplandı. Yerel pazarcılar bina önünde beklerken zaman zaman, 'Oy verdik, darbeyi yedik', 'Esnafa kayyum atayamazsın', 'Esnaf burada, başkan nerede?' şeklinde sloganlar attı.

"Bu mazlum esnafa bir zahmet cevap versin"

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, yaptığı açıklamada, belediyenin il dışından gelen pazarcılara 'sosyete pazarı' adı altında 1 yıllık yer tahsisi yaptığını belirterek, "Biz de işin detayını öğrenmek için müdürleri aradık. Bize böyle bir şeyin doğru olduğunu söylediler. Biz de yönetim olarak Başkanımız Abdurrahman Yıldız'ı ziyarete geldik. 'Başkanım, pazarcı bu kadar mağdur iken, sizin il dışından sosyete pazarı adı altında esnafa veya hiç kimseye sormadan buranın tahsisini yapmanız yanlıştır' dedim. Başkanımız direkt olarak, 'Ben burayı verdim, ben bunları açtıracağım, belediyenin borcu var,' diyerek bizi reddetti. Biz ne kadar kendisiyle olumlu konuştuysak, 'Hayır, ben bunu yapacağım,' dedi ve biz de kalkıp çıkıp geldik. Başkanımız Abdurrahman Yıldız gelsin, yılın 365 günü yazın sıcağını, kışın soğuğunu yiyen bu mazlum esnafa bir zahmet cevap versin" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Toroslar Belediyesi, Abdurrahman Yıldız, Yerel Haberler, Belediye, Toroslar, Politika, Ekonomi, mersin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Yerel Pazarcılar, Belediye Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Yerel Pazarcılar, Belediye Önünde Protesto Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.