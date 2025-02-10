Mersin'de Yılkı Atları İçin Doğaya Yem Bırakıldı - Son Dakika
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Mersin'de Yılkı Atları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış aylarında yem bulmakta zorluk çeken yılkı atları için Tarsus’un Karboğazı mevkiine çayır otu ve arpa bıraktı. Ayrıca bölgede yaşayan yabani köpekler için de mama bırakıldı.

10.02.2025 15:36  Güncelleme: 15:42
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Mersin'de yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atlarını çayır otu ve arpa ile besledi. Ekipler, bölgede bulunan yabani köpekler için de mama bıraktı.

Bünyesinde bulunan hayvan bakımevlerinin yanı sıra, mama ve su destekleriyle sokakta yaşayan canlıların da besin ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, yılkı atları için de belirli aralıklarla doğaya yem bırakıyor. Mersin'de kışın çetin geçtiği bölgelerden biri olan Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atları, kış mevsimiyle birlikte otların azalması ve bitki örtüsünün kar altında kalması üzerine yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başlayınca ekipler, belirli aralıkla atlara yem bırakıyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Toroslar'ın eteklerindeki Karboğazı mevkiinde yaşayan yılkı atları için doğaya çayır otu ve arpa bıraktı. Tarsus'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Karboğazı'nda yaşayan aralarında tayların da olduğu atlar, ekiplerin bıraktığı yemleri yerken güzel görüntüler oluşturdu. Ekipler, bölgede bulunan yabani köpekler için de mama bıraktı.

"Kışı rahat geçirmeleri için onlara destek veriyoruz"

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda görevli Biyolog Yılmaz Ölmez, her yıl atlar için yem getirdiklerini belirterek, "Karboğazı mevkii, yazlık ve yaylalık bir alan. Bu alanda başıboş köpekler ve yabani atlar yaşıyor. Her sene olduğu gibi bu kış mevsiminde de buraya gelip atlarımızı ve köpekleri besleyerek, kışı rahat geçirmeleri için onlara destek veriyoruz" dedi.

Hem atların, hem de köpeklerin sevdiği türden besinler getirdiklerini ifade eden Ölmez, "Köpeklerimize mama getiriyoruz. Atlarımıza da çayır otu, arpa gibi onların yiyebileceği ve sevdiği besinler getiriyoruz. Hava soğuyup kar yağdığı zaman besin kaynaklarına ulaşamayan hayvanlar belsenlemeleri için gelip beslenmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

(VEG-FKE-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Yılkı Atları İçin Doğaya Yem Bırakıldı - Son Dakika

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