Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 'Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı' gerçekleştirildi.

09.06.2024 11:23
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 'Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı' gerçekleştirildi.

2025-2029 Stratejik Planın konu başlıklarının ve kapsamının paydaşlarla birlikte belirlendiği çalıştayın ilk oturumunda, paydaşlar ile iş birliği alanları belirlenerek konuya ilişkin açıklamalarda bulunuldu. İkinci oturumda belirlenen konu başlıklarında ise ortak değerlendirme yapıldı ve öneriler sunuldu.

Çalıştayda; raylı sistemler, Mersin'deki toplu ulaşım, özel halk otobüsleri ve minibüslerin sorunları, talep önerileri ve çözümleri, akıllı kavşaklar, yeni yapılacak veya yapılması planlanan yollar ile alt geçitlerin teknik detayları gibi ulaşım ve yol konusunda Mersin'i ve Mersinlileri ilgilendiren birçok konu hakkında, Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planına katkı sunacak değerlendirmelerde bulunuldu.

"Çalışmalarımızı bilimsel ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdik"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, 2025- 2029 Stratejik Planı kapsamında bir araya geldiklerini ve bu doğrultuda Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. İrde, "Bugüne kadar Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla, bilimsel ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımızla çalışmalarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 2025-2029 Stratejik Planı hazırlıkları için aramızda bulunarak verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılı bir çalıştay olmasını dilerim" dedi.

"2019 yılından bu yana örnek olacak projeleri hayata geçirdik"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hizmet standartlarında sürdürülebilir yönetim anlayışı ve yenilikçi yaklaşımları benimsediklerini ve bu bağlamda da öncü bir belediye olduklarını dile getirdi. 2019-2023 yılı çalışmalarının tamamlandığını, 2024 yılı çalışmalarının ise etkin bir şekilde devam ettiğini aktaran Topçuoğlu, "Burada gerçekleştirdiğimiz Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayının amacı, paydaşlarımızın 2025- 2029 yılı Stratejik Plan hazırlıkları çalışmaları için görüş ve önerilerinizi almak. Her 2 daire başkanlığımız da 2019 yılından bu yana hayata geçirdiği örnek projeleri ile vatandaşlarına etkin ve verimli hizmet veren birimler olmuştur. Birçok yeni projeyle vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük ve memnun ettik. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken de demokrasi, vicdan, adil, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve eşitlik değerlerini odak noktası olarak benimsedik" diye konuştu.

Ulaşım ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlıklarının bugüne kadar sayısız hizmette bulunduğunu aktaran Topçuoğlu, "Elbette bu başarı; çalışanlarımızın özverisi, ekip ruhu anlayışı ve paydaşlarımızın destekleriyle olmuştur. Hizmetlerimizin lideri olan Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, tüm belediye çalışanlarına ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizi yol ve ulaşım alanında daha çok ön plana çıkartacağız"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir ise ulaşımın yalnızca yol yapılmasından ibaret olmadığını ve 2019 yılından bu yana paydaşların da büyük desteklerini alarak, ulaşım çalışmalarını şekillendirdiklerini dile getirdi. Demir, "Sizlerin katmış olduğunuz değerler, öneriler ve talepleri değerlendirerek daha da güzel bir ivme yakalayacağımıza, şehrimizi diğer gelişmiş şehirlerin arasında ön plana çıkartacağımıza, özellikle yol ve ulaşım alanlarında daha örnek bir belediyecilik sunacağımıza inanıyoruz" diyerek, çalıştayda emeği geçen paydaşların her birine teşekkür etti.

"İlimiz adına çok güzel çalışmalar meydana gelecek"

Mersin Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Mehmet Kartal da bu tür çalışmalarla kent paydaşlarının bir araya gelmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, "Şu an masada bir araya geldiğimiz hem belediyemiz, hem odamız hem de Ticaret Bakanlığımızdan arkadaşlar bu konuda çok bilgili ve eğitimli. Bu ortak paylaşımlarla, zaman içerisinde güzel bir çalışma sonucu çıkacağına inanıyorum" dedi. Mersin'de özellikle son dönemlerde ulaşım konusunda sıkıntıları olmadığına işaret eden Kartal, "Minibüsler adına çalışmalarımız, elektronik para toplama sistemi, kamera sistemleri ve ileriye dönük şoför eğitimleri konusunda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Tabi bu zaman içerisinde olabilecek maliyetli projeler. Bu konuda da Başkanımız Vahap Seçer, minibüs esnafımıza destek veriyor. Kendileriyle bir araya geldiğimiz zamanlar içerisinde olumlu sonuçlar aldık. Mersin'i ulaşımı daha ferah ve güvenli bir duruma getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

"Kent Kart uygulaması tüm toplu taşımalarda geçerli olmalı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, güzel ve verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bütün kurumlar ve STK'lar burada. Önümüzdeki 5 sene içerisinde yapılacak yolların biraz geniş olması, özellikle 2. ve 3. Çevre Yolunun üstündeki yolların biraz geniş olması gerektiğini düşünüyorum. MTSO olarak biz de buna destek veriyoruz. Toplu taşımada minibüslerde alınan para olayının kalkmasını ve Kent Kart sistemine geçilmesi zaten odamızın da talebiydi. Büyükşehir Belediyesi de bunu iyi gördü ve gerçekleştirecek. Kent Kart'ın olmasının, bütün sorunları ortadan kaldıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Ulaşım Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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