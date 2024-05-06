Mersin\'de Zabıta Ekipleri Yaya ve Bisiklet Yollarında Denetim Yaptı

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Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlık ekipler, yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan noktalarda denetimlerini ciddi ve titiz bir şekilde sürdürüyor.

Özellikle son zamanlarda yaya ve bisikletlilere ayrılmış yollarda motosiklet kullanımına dair artan ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşların sık kullandığı adreslerden biri olan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimde; başta sürücü güvenliğinin ilk adımı ehliyet, ruhsat ve kasklı araç kullanımına bakılırken, yaya ve bisiklet yolu üzerine çıkma, ters yönde araç sürme, yayaların ve bisiklet sürücülerinin hayatını tehlikeye atabilecek davranışlar sergileme gibi hususlar dikkate alındı. Büyükşehir ekipleri, 'Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmenliği' kapsamında, kurallara uymayan sürücüleri tek tek uyararak cezai adımları uyguladı.

"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünde trafik zabıta komiseri Uğur Akmeşe, yaya ve bisikletli sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetim yaptıklarını ifade etti. Akmeşe, "Son zamanlarda, yaya ve bisiklet yolunun motosikletler tarafından ihlal edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu yollar, bisiklet kullananlar ve yayalar için dizayn edilmekte olup, motosiklet sürücüleri tarafından kullanıldığında yayalara ciddi zarar ve kazalara sebebiyet vermektedir. Bu yollar işgal edildiğinde, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, cezai müeyyideler uygulanmaktadır" dedi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı motorize ekiplerin sahil bandında devamlı denetim yaptığını aktaran Akmeşe, "Motosikletli vatandaşlarımızdan ricamız, bu yolların sadece yayalara ve bisiklet kullananlara ayrılması. Aksi takdirde trafik güvenliği tehlikeye düşürülmekte ve motorize ekipler tarafından da bunun gerekli kontrolleri sürekli yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü ve motorize ekipleri olarak kontrollerimiz devam etmekte ve kuralları ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için, özellikle sahil bandında denetimlerimiz devam etmektedir" diye konuştu. - MERSİN