Mersin\'de zemine işlenmiş dev Türk bayrağı

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Mersin'in Mut ilçesinde 5 futbol sahası büyüklüğünde 22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağının yapılışını havai fişekler eşliğinde kutladılar.

Mut ilçesinde Kelceköy Mahallesinde 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz renkli boya kullanılarak yapılan dev Türk bayrağı, Mut Belediyesi koordinesinde vatandaşlarında katılımıyla havai fişekler eşliğinde görsel şölen ile kutlandı.

Etkinlikte konuşan Mut Belediye Başkan Murat Orhan, "Bu yurdu bize emanet eden bize bırakan yurt yapan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi minnetle anıyorum. Dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağı ilçemizdedir. Hep beraber yaşamanın sevincini yaşayalım inşallah" dedi.

Konuşmanın ardından bayrağın etrafına dizilen havai fişeklerin patlatılmasıyla görsel bir şölen oluştu. - MERSİN