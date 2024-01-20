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Mersin'deki Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yarıyıl Tatili Heyecanı - Son Dakika
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Mersin'deki Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yarıyıl Tatili Heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 207 çocuk, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayarak karne almanın ve tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Aileler, çocukların karne heyecanına ortak olarak merkezlerden memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklar da karne aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Mersin\'deki Çocuk Gelişim Merkezleri\'nde Yarıyıl Tatili Heyecanı
20.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 09:32
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yarıyıl tatili heyecanı başladı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan 207 çocuk, karne almanın ve tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde eğitim veren Halkkent, Adile Teyze, Münir Özkul, Begonvil Çocuk Gelişim Merkezleri ile Yaşar Bayboğan ve Gülnar Çocuk Atölyeleri'nde yarıyıl tatili heyecanı yaşandı. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan toplam 207 çocuk, karne almanın ve tatile çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

AİLELER, ÇOCUKLARIN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

Çocuğu Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören Özlem Gündüz, yaklaşık bir senedir devam ettiklerini belirterek, "Çocuğum çok mutlu. Birçok kreşten kat kat iyi. Eğitim ve temizlik yönünden iyi. Her bakımdan çok memnunum. Çocuğum mutluysa ben de mutluyum" dedi.

Cansel Dinçbay ise merkezden çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Burada çocuğum çok mutlu. Acaba uyum sağlayacak mı diye ilk etapta bir tedirginlik yaşadık. Fakat ilk günden beri uyum sağlaması, bizi mutlu etti. Gelişimi ise beklentimin çok üstündeydi. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Zeynep Kaya da merkezin, çocuklarına büyük katkısı olduğundan söz ederek, "Çocuğum çok mutlu. Burası sayesinde paylaşmayı öğrendi. Biz de çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Maddi ve manevi olarak da çok iyi imkanlar sağlıyorlar. Bunun için de çok mutluyuz. Çocuklar bir şeyden geri kalmamış oluyor bu sayede" dedi.

ÇOCUKLAR KARNELERİNE KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi'nde karne heyecanı yaşayan 4 yaşındaki Defne Bozkurt, merkezde çok eğlendiğini belirterek, "Oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz, kitap okuyoruz. Karne aldık. Karne aldığım için çok mutluyum" dedi.

4 yaşındaki Duru Kaya ise merkezde oyunlar oynadığını ve arkadaşlarıyla eğlendiğini söyleyerek, "Karne aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Mersin'deki Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Yarıyıl Tatili Heyecanı - Son Dakika


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