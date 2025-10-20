Mersin'deki Otizm Aile Danışma Merkezi, İki Yılda 250'den Fazla Çocuğa Umut Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'deki Otizm Aile Danışma Merkezi, İki Yılda 250'den Fazla Çocuğa Umut Oldu

Mersin\'deki Otizm Aile Danışma Merkezi, İki Yılda 250\'den Fazla Çocuğa Umut Oldu
20.10.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Otizm Aile Danışma Merkezi, açıldığı günden bu yana 250'den fazla otizmli çocuğa ücretsiz hizmet sunarak, ailelerine büyük destek sağladı. Merkez, çeşitli eğitim seansları ve grup aktiviteleriyle çocukların gelişimine katkıda bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan çocuklara hizmet veren Otizm Aile Danışma Merkezi, iki yılda yüzlerce aileye umut oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan çocuklara hizmet veren 'Otizm Aile Danışma Merkezi', açılmasının üzerinden geçen 2 yılda yüzlerce aileye umut oldu. Tamamen ücretsiz hizmet veren merkez; 2 yıl içinde 250'den fazla çocuğa ulaşarak, toplamda 12 bini aşkın seans gerçekleştirdi. Bu seansların yaklaşık 8 bini özel eğitim, 3 bini duyu bütünleme ve 1500'ü psikososyal destek alanlarında verildi.

Otizmli çocukların gelişim süreçlerine çok yönlü destek sağlayan merkezde; alanında uzman psikologlar, eğitimciler ve terapistler görev yapıyor. Sosyal, zihinsel ve motor becerilerin gelişimine yönelik bireysel çalışmaların yanı sıra, çocukların bir arada öğrenme ve sosyalleşme becerilerini güçlendiren grup eğitimleri ve bahçe aktiviteleri de düzenleniyor. Otizmli çocukların; merkezde aldıkları eğitim sayesinde yaşam kalitesi artıyor, sosyal hayata katılımı daha da kolaylaşıyor.

"2 yıl boyunca, 250'den fazla çocuğumuza 12 binden fazla seans verdik"

Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, merkezin 2 yıldır hizmet verdiğini ve bu sürede 250'den fazla çocuğu ağırladıklarını belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık 12 binden fazla seans verdik. Bu 12 bin seansın 3 bin kadarı duyu bütünleme, 1500 kadarı psikososyal destek ve 8 bin kadarı da özel eğitim. Aynı zamanda bahçe aktivitelerimiz ve grup eğitimimiz de var. Ailelerimizi de desteklemek amacıyla kurduğumuz anne-baba destek çemberlerimiz de mevcut. Başvuran ailelerimiz ve çocuklarımız bütün hizmetlerimizden ücretsiz faydalanabiliyorlar" dedi.

Ailelerin kendilerine yaptıkları dönüşlerde, merkez sayesinde çocuklarında çok fazla ilerleme olduğunu söylediklerini kaydeden Yıldırım, "Bizim buradaki sistemimiz dikkat ve denetim içeriyor. Çocukların bütün programlarına hem süpervizörümüzle karar veriyor hem de bir değerlendirme uyguluyoruz. Bu değerlendirme sonucunda aylık ve yıllık olarak, çocuklardaki ilerlemeyi somut bir şekilde görüyoruz. O yüzden ailelerimiz çok memnun. Merkezimize 0-72 ay arasındaki otizm tanılı tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklarımız hem duyu bütünlemeden, hem özel eğitimden hem de buradaki psikososyal destekten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sağlık, mersin, Yerel, Yaşam, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'deki Otizm Aile Danışma Merkezi, İki Yılda 250'den Fazla Çocuğa Umut Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 06:12:06. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Otizm Aile Danışma Merkezi, İki Yılda 250'den Fazla Çocuğa Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.